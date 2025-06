Le PM Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne en France

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont rencontré, le soir du 10 juin (heure locale), à Paris, le personnel de l'ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne en France, à l'occasion de sa participation à la 3 e Conférence des Nations unies sur l'océan à Nice et dans le cadre de ses activités bilatérales en France.

Lors de cette rencontre, l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a informé que la communauté vietnamienne en France comptait actuellement plus de 300.000 personnes, dont environ 50.000 intellectuels et des milliers d’homme d’affaires.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son émotion pour la sincérité et le développement de la communauté vietnamienne en France. Il a déclaré qu'avec la politique considérant la communauté vietnamienne d'outre-mer comme une partie intégrante de la communauté ethnique vietnamienne, le Parti et l'État avaient accordé ces dernières années une attention croissante et une meilleure prise en charge à cette communauté.

Ces dernières années, de nombreuses politiques relatives aux Vietnamiens d'outre-mer ont été améliorées. Des conditions plus favorables sont accordées à eux, notamment en matière de propriété foncière, d'accès à la propriété, de visas, de nationalité et d'emploi.

Partageant avec les Vietnamiens en France la situation nationale, le Premier ministre a souligné que notre pays avait défini trois piliers : construction d'une démocratie socialiste ; État de droit socialiste ; une économie de marché à orientation socialiste gérée par l'État.

En 2024, le volume de l'économie a atteint plus de 470 milliards de dollars et devrait atteindre 510 milliards en 2025. Le revenu par habitant est actuellement de 4.700 dollars. Le Vietnam ambitionne de devenir un pays en développement à revenu moyen élevé d'ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Concernant les relations Vietnam - France, le Premier ministre a souligné que celles-ci avaient connu des hauts et des bas, mais aussi des avancées majeures, et qu'elles se développaient chaque jour. De nombreuses œuvres et empreintes françaises subsistent au Vietnam, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'architecture, des valeurs culturelles, de l'art, des sciences et de l'éducation. Il est convaincu que les relations franco-vietnamiennes continueront de gagner en profondeur, en substance et en efficacité.

Pham Minh Chinh a souhaité que les Vietnamiens en France continuent de s'unir, de s'entraider, de développer une communauté toujours plus forte, de préserver et de promouvoir la culture nationale et aussi d’approfondir des relations Vietnam-France.

