Intellectuels et entrepreneurs vietnamiens en Europe : un vivier stratégique pour le Vietnam

La conférence "Promouvoir les ressources de la communauté vietnamienne en Europe pour renforcer les relations Vietnam - UE" s’est tenue le 7 juin à Bruxelles. Elle s’inscrivait dans le cadre d’une série d’activités organisées par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, en coordination avec l’ambassade du Vietnam en Belgique et au Luxembourg, à l’occasion du 35 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Union européenne (UE).

>> Les intellectuels Viêt kiêu : un atout majeur pour le développement du Vietnam

>> L’Association des intellectuels vietnamiens en Belgique et au Luxembourg voit le jour

>> Des intellectuels vietnamiens au Luxembourg partagent leur expérience

L’événement a réuni plus de 500 intellectuels, chefs d’entreprise, chercheurs venus de 20 pays européens, ainsi que des délégués vietnamiens, pour échanger directement avec de hauts responsables des ministères et organismes vietnamiens, ainsi qu’avec des représentants du Comité d’État chargé des Vietnamiens d’outre-mer. Ensemble, ils ont partagé leurs visions afin de contribuer au développement national et de renforcer la coopération entre le Vietnam et l’UE.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en Belgique et chef de la délégation vietnamienne auprès de l’UE, Nguyên Van Thao, a souligné que cette conférence représentait une avancée significative pour connecter les intellectuels vietnamiens d’outre-mer aux besoins concrets du développement national. Il a rappelé que, dans un contexte où le Vietnam promeut un modèle de croissance verte, innovante et durable, les ressources intellectuelles vietnamiennes en Europe représentent un atout précieux, non seulement par leur expertise, mais aussi par leur capacité à s’intégrer dans l’écosystème européen des connaissances et des technologies de pointe.

Les représentations diplomatiques continueront de jouer un rôle de passerelle pour lever les obstacles et accompagner les initiatives des intellectuels vietnamiens à l’étranger, a affirmé le diplomate.

Plus de vingt interventions de scientifiques, chefs d’entreprise et intellectuels d’origine vietnamienne vivant et travaillant dans de nombreux pays européens ont été présentées.

Selon Pham Huy Hoàng, président du Réseau d’innovation vietnamien en Europe (Vietnamese Innovation Network in Europe – VINEU), des dizaines de milliers d’experts vietnamiens exercent actuellement dans des instituts de recherche, universités et grandes entreprises technologiques à travers l’Europe. Il a proposé la mise en place de mécanismes politiques pour garantir un cadre juridique stable et rassurant, permettant aux Vietnamiens d’outre-mer de contribuer sereinement, tout en assurant des liaisons efficaces pour une mise en œuvre rapide des projets de coopération.

Le Dr. Phung Quôc Tri, président de l'Association des intellectuels vietnamiens en Belgique et au Luxembourg (VILAB), a suggéré au ministère des Sciences et des Technologies d'organiser des forums réguliers pour permettre aux experts vietnamiens basés à l'étranger de s'impliquer activement dans les projets de développement nationaux. Il a également proposé la création d'un réseau de talents vietnamiens en Europe. Ce réseau serait accompagné d'un mécanisme de soutien visant le transfert de technologies de pointe de l'UE vers le Vietnam, notamment dans des domaines clés comme l'intelligence artificielle, la biotechnologie, la médecine nucléaire et les énergies renouvelables.

Dans le secteur médical, Lê Nguyên Tung, secrétaire général de VILAB et fondateur de l'Hôpital Vietnam-Belgique, a mis en lumière les efforts de l'association. VILAB s'active à mettre en relation entreprises, centres de recherche, universités et hôpitaux, facilitant ainsi une coopération directe avec les grands centres médicaux mondiaux. Le but ultime est d'améliorer les compétences et la qualité des soins au Vietnam.

Pham Ngoc Chu, président de l'Association des entreprises vietnamiennes d'outre-mer en Europe, a exhorté l'État à dérouler le "tapis rouge" pour encourager les entreprises vietnamiennes de la diaspora à investir au pays. Il a particulièrement insisté sur les nouvelles technologies, soulignant l'importance d'une mise en œuvre rapide pour saisir les opportunités concurrentielles mondiales.

Enfin, la journaliste Kiêu Bich Huong, cofondatrice de la chaîne Viet Happiness Station, a proposé la création d’un réseau de médias vietnamiens en Europe, afin de diffuser des informations fiables et de promouvoir l’image du Vietnam moderne, innovant et intégré.

Cette conférence ne constitue pas seulement un événement diplomatique, mais aussi un jalon important dans la formation d’un écosystème d’innovation transfrontalier fondé sur l’intelligence et l’engagement de la diaspora vietnamienne en Europe.

VNA/CVN