Remise du concours culturel rassemble les Vietnamiens d’Europe autour du Têt traditionnel

Photo : VNA/CVN

Coorganisé par l’Union des associations vietnamiennes et l’Union des associations de femmes vietnamiennes en Europe, cet événement avait pour objectif de célébrer la valeur sacrée du Têt traditionnel vietnamien, tout en nourrissant l’attachement à la Patrie et en préservant l’identité culturelle nationale au sein de la diaspora vietnamienne en Europe.

Lancé du 15 décembre 2024 au 28 février 2025, le concours a reçu 251 œuvres provenant de membres de la communauté vietnamienne répartis dans 15 pays européens.

L’auteur le plus âgé est Nguyên Xuân Nhung, 83 ans, de Pologne ; le plus jeune, Danny Nguyên, âgé de 5 ans, réside au Royaume-Uni. Fait remarquable, parmi les huit participants étrangers non vietnamiens, quatre ont été récompensés, témoignant de l’influence croissante de la culture vietnamienne, non seulement au sein de sa diaspora, mais également auprès de ses amis internationaux.

Lors de la cérémonie, Hoàng Dinh Thang, président de l’Union des associations vietnamiennes en Europe, a magnifiquement décrit le Têt comme un "lien invisible mais puissant" unissant chaque Vietnamien de l'étranger à sa terre d'origine. Il a qualifié cette célébration de "souvenir sacré et inoubliable", soulignant son rôle fondamental dans la mémoire collective.

L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoài Nam, s'est dit particulièrement impressionné par la diversité des contributions reçues, notant la richesse des âges, des nationalités et des genres représentés. Il a fortement insisté sur la nécessité de préserver et de promouvoir la culture vietnamienne à l'étranger, en particulier auprès des jeunes générations. Selon lui, cette démarche est cruciale pour renforcer les liens intergénérationnels et maintenir l'identité nationale vietnamienne dans un monde en constante évolution.

Nguyên Viêt Triêu, présidente de l’Union des associations de femmes vietnamiennes d’Europe et représentante du comité d’organisation, a pour sa part souligné que les œuvres reçues exprimait un profond attachement au Têt, qu’elle décrit comme une part essentielle de l’âme vietnamienne. Elle a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un concours artistique au sens strict, mais d’un voyage émotionnel et identitaire, permettant aux jeunes Vietnamiens nés à l’étranger de retrouver leurs racines et de mieux comprendre l’héritage de leurs ancêtres.

VNA/CVN