Programme d’alphabétisation pour les zones montagneuses

Photo : VNA/CVN

Il a signé la décision n° 1716/QD-TTg, pour le projet visant à accroître la capacité et l'efficacité des centres d'apprentissage communautaires dans ces zones, avec une vision à l'horizon 2030.

Le programme vise à révolutionner l'organisation des activités éducatives dans les centres d'apprentissage communautaires de ces régions. D'ici 2030, il vise à offrir des cours d'alphabétisation de haute qualité à ceux qui ne savent ni lire ni écrire et à mettre à jour les compétences et les connaissances grâce au transfert de technologie.

Ces efforts visent à améliorer l'alphabétisation, à créer des emplois, à augmenter les revenus et à favoriser la croissance économique et à faire progresser le progrès social, tout en construisant une société d'apprentissage tout au long de la vie.

Les objectifs du programme incluent de veiller à ce que tous les centres d'apprentissage communautaires soient dotés d'un personnel suffisant et équipés de bureaux ou d'espaces opérationnels dédiés, avec des ordinateurs connectés à Internet. Il vise également à doter au moins 90% des centres de bibliothèques ou de collections de livres, ainsi que d’un accès gratuit à Internet et au Wi-Fi pour aider les apprenants.

Supports pédagogiques

Une formation sera dispensée à tous les gestionnaires, enseignants et formateurs pour renforcer leurs capacités de gestion et d’organisation des activités éducatives. En outre, tous les centres adopteront des supports pédagogiques adaptés aux besoins des apprenants, intégrant le transfert de connaissances et de technologie.

Chaque année, le programme vise à ce qu’au moins 10,5% des personnes âgées de 15 à 60 ans analphabètes rejoignent les programmes d’alphabétisation de la phase 1, et 2% passent à la phase 2 après avoir terminé la phase 1. Il aspire également à atteindre une augmentation annuelle minimale de 5% du nombre de personnes âgées de 15 à 60 ans participant à des programmes éducatifs personnalisés dans les centres communautaires.

En outre, au moins 90% des centres devraient utiliser les technologies de l’information pour la gouvernance et l’éducation, en atteignant un niveau de compétence de base ou supérieur. L’objectif est qu’au moins 80 % des centres ou institutions chargés des programmes d’alphabétisation utilisent des ressources et des cours électroniques, permettant aux apprenants d’accéder à l’éducation à tout moment et en tout lieu.

Photo : TG/CVN

Pour atteindre ces objectifs, le programme définit plusieurs stratégies clés. Il s'attachera à sensibiliser et à renforcer le leadership des centres d'apprentissage communautaires, à améliorer les politiques et les mécanismes de soutien à ces centres et à renforcer les capacités et l'efficacité dans l'exécution des programmes éducatifs. Il mobilisera également des ressources et intégrera les technologies de l'information dans la gestion et les activités éducatives des centres tout en créant des centres modèles qui serviront de référence.

Le Premier ministre a chargé le ministère de l'Éducation et de la Formation de prendre la tête de la coordination et de la direction de la mise en œuvre du programme.

VNA/CVN