Festival national de l’entrepreneuriat des élèves et étudiants 2025

Un carrefour de créativité et d’innovation pour la jeunesse vietnamienne

>> Logisticien humanitaire - le thème du Hackathon 2025 suscite l'intérêt des étudiants

>> Clôture brillante de la 12e Olympiade nationale de chimie pour les étudiants

>> SV.STARTUP 2025 : le Premier ministre soutient l’élan entrepreneurial des étudiants

Organisé par le ministère de l'Éducation et de la Formation, en collaboration avec l’Union centrale de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville ainsi que plusieurs ministères et organismes partenaires, cet événement constitue une étape majeure du Projet 1665 - "Soutien à l’entrepreneuriat des élèves et étudiants à l’horizon 2025". Il incarne la volonté nationale de nourrir un écosystème d’innovation durable dès les bancs de l’école.

Trois jours d’émulation et de partage

Au cœur du programme : conférences, forums, expositions, concours et rencontres, avec pour objectif d’inspirer et de soutenir les jeunes porteurs de projets. Les activités phares comprenaient la conférence de bilan du projet 1665, les cérémonies d’ouverture et de clôture, ainsi qu’un ensemble de séminaires thématiques tels que : "Solutions innovantes pour promouvoir l’entrepreneuriat dans l’enseignement supérieur" ; "Soutenir l’entrepreneuriat dans l’enseignement professionnel à l’ère de l’économie numérique" ; "Promouvoir l’esprit entrepreneurial dès le lycée".

Le forum "L'inspiration entrepreneuriale venue des chefs d’entreprise" a également marqué les esprits, en offrant aux jeunes l’opportunité d’échanger directement avec des entrepreneurs à succès.

En parallèle, la finale du concours SV.STARTUP a permis de mettre en lumière les meilleurs projets parmi les 775 dossiers reçus, issus de l’enseignement supérieur, professionnel et général. 125 projets exceptionnels ont été sélectionnés pour cette dernière étape.

Depuis la première édition, le concours a vu émerger plus de 8.000 projets : 2.239 de l’enseignement supérieur ; 4.598 de l’enseignement professionnel ; et 1.299 des lycées et collèges.

Près de 80% de ces projets ont débouché sur des produits concrets, tandis que 20% sont encore en cours de développement. Certains ont même reçu des financements publics et sont aujourd’hui en production, preuve de leur viabilité et de leur pertinence sur le marché.

La dynamique entrepreneuriale touche désormais toutes les couches de l’enseignement et toutes les régions du pays, y compris les plus éloignées. Actuellement, la moitié des universités organisent leurs propres concours, générant entre 10 et 20 projets étudiants par an, et toutes les directions provinciales de l'Éducation participent au concours national, certaines allant jusqu’à organiser des compétitions locales.

La participation, cette année, des établissements d’enseignement professionnel marque un tournant majeur. Les projets soumis se distinguent par leur diversité, leur innovation et leur impact social. Le nombre de collégiens participants a également connu une hausse significative, renforçant l’ancrage du Festival dès le plus jeune âge.

Ce Festival ne se contente pas de célébrer les idées ; il trace la voie vers une jeunesse autonome, créative et actrice du changement. Il illustre avec force que l’entrepreneuriat n’est pas seulement une ambition économique, mais aussi une mission éducative et sociétale.

Texte et photos : Quang Châu/CVN