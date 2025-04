Clôture brillante de la 12e Olympiade nationale de chimie pour les étudiants

Cette année, le concours a battu un record de participation avec 316 étudiants, répartis en 62 équipes, représentant 45 universités, grandes écoles et académies à travers tout le pays.

Créé en 2003 et organisé tous les deux ans, ce concours s’est imposé comme un rendez-vous académique prestigieux au Vietnam, reconnu par le ministère de l’Éducation et de la Formation comme l’une des six Olympiades nationales étudiantes officielles. Il joue un rôle essentiel dans la détection et la promotion des jeunes talents scientifiques, tout en renforçant les liens entre les institutions d’enseignement supérieur.

L’édition 2025 s’est distinguée par une nette montée en gamme, aussi bien dans l’organisation que dans la qualité du contenu proposé. Le format des épreuves, innovant et bien pensé, a su trouver le juste équilibre entre exigence théorique et application pratique, en couvrant cinq grands domaines : chimie générale, inorganique, analytique, organique et chimie verte.

Le concours comprenait trois catégories : catégorie A pour les étudiants issus de formations spécialisées en chimie; catégorie B pour les étudiants de toutes disciplines, à l’exception de celles spécialisées en chimie; catégorie C pour les étudiants de filières non spécialisées.

Les épreuves se sont déroulées en trois temps : un test théorique de 180 minutes, une épreuve de connaissances pratiques d’une vingtaine de minutes, et une session de travaux pratiques d'une durée de 90 minutes pour les catégories A et B, de 70 minutes pour la C.

Performances exceptionnelles et talents prometteurs

Le Dr Dô Duy Phi, président de l’Association de chimie du Vietnam et chef du comité directeur de l’Olympiade, a souligné que l’édition 2025 avait réuni le plus grand nombre de participants jamais enregistré, confirmant l’envergure et l’attractivité croissantes de cet événement scientifique.

Le Professeur Lê Minh Phuong, président du conseil de l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville et membre du comité d’organisation, a déclaré : "Les étudiants ont démontré un esprit de compétition exemplaire, une passion sincère pour la chimie et une grande rigueur scientifique. Leurs performances sont le reflet de mois de préparation intensive".

Le palmarès est éloquent : 62 prix par équipe, dont 15 prix d’excellence globale et 47 prix d’excellence; 287 prix individuels, incluant 31 premiers prix, 47 deuxièmes prix, 47 troisièmes prix et 162 prix d’encouragement.

Le Professeur Phương a tenu à féliciter chaleureusement tous les lauréats, les qualifiant d’"ambassadeurs passionnés de la chimie", capables de fédérer les étudiants de tous horizons autour de cette science fondamentale.

Depuis sa création, l’Olympiade a réuni des milliers d’étudiants passionnés et largement contribué à dynamiser l’enseignement de la chimie au Vietnam. L’édition précédente, en 2023, organisée par l’Université des sciences naturelles de Hô Chi Minh-Ville, avait déjà été un franc succès, rassemblant 236 candidats issus de 35 établissements.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la 13e édition, prévue en 2027 à l’Université de pédagogie technique de Vinh Long. Une nouvelle occasion de célébrer l’excellence scientifique, de stimuler la créativité étudiante et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour la chimie vietnamienne.

Texte et photos : Quang Châu/CVN