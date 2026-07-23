Alerte aux fortes pluies et aux inondations à Hanoï et dans 14 provinces du Nord

Du 23 au 25 juillet, les localités du Nord, dont Hanoï et 14 autres villes et provinces, connaîtront une nouvelle vague de fortes pluies. Des pluies de plus de 100 mm en trois heures sont également attendues, augmentant les risques d'inondation.

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Photos : VNA/CVN

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, les précipitations cumulées devraient atteindre entre 70 et 150 mm, avec des pointes pouvant dépasser 250 mm par endroits. Des pluies de plus de 100 mm en trois heures sont également attendues, augmentant les risques d'inondation.

Ces intempéries surviennent après les pluies torrentielles qui ont déjà causé d'importantes pertes humaines et matérielles dans plusieurs provinces montagneuses, notamment à Lai Châu.

Les nouvelles précipitations pourraient provoquer des inondations dans les zones basses, urbaines et industrielles, ainsi que des crues soudaines et des glissements de terrain.

Face à cette situation, le Comité de pilotage de la défense civile a appelé, le 22 juillet, les autorités des 15 localités concernées, à suivre de près les bulletins météorologiques et de diffuser rapidement les alertes auprès de la population.

Il a également demandé aux autorités locales de mobiliser les forces de secours afin de remédier aux conséquences des précédentes intempéries, d'inspecter les zones à risque et, si nécessaire, de procéder à l'évacuation d'urgence des habitants vivant à proximité des cours d'eau ou sur des terrains instables.

Le Comité national de pilotage de la défense civile leur a en outre demandé de mettre en place des postes de contrôle aux passages submergés afin de garantir la sécurité de la circulation. Il leur a également demandé de vérifier la sécurité des exploitations minières, des digues vulnérables et des réservoirs, tout en maintenant les équipes d'intervention en état d'alerte pour faire face à toute situation d'urgence.

VNA/CVN