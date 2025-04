Amnistie 2025 : plus de 8.000 prisonniers graciés

Photo : VNA/CVN

Conformément à cette décision, signée le même jour par le président Luong Cuong, 8.055 prisonniers actuellement en détention, ainsi qu’une personne dont la peine a été temporairement suspendue, bénéficieront de la grâce présidentielle.

Le chef de l’État a pris cette décision sur proposition du gouvernement, à l’occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025). La décision entrera en vigueur le 1er mai. Cette mesure d’amnistie réaffirme une fois de plus la politique de clémence du Parti et de l’État, ainsi que la tradition humaniste de la nation envers les personnes condamnées, les encourageant à se repentir et à se réinsérer pour devenir des membres utiles à la société, a souligné Pham Thanh Hà.

En réponse aux questions des journalistes sur les prisonniers étrangers concernés, le vice-ministre de la Police, Lê Van Tuyên, a indiqué que 25 ressortissants étrangers, originaires de neuf nationalités différentes, seront également graciés.

VNA/CVN