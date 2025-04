Un assistant IA vietnamien brille au plus grand événement technologique d’Asie

L’un des plus grands et des plus influents événements technologiques au monde, GITEX Asia 2025, a vu le produit Nomi - Assistant financier personnel utilisant l’IA d’ADT Global - surpasser plus de 350 entreprises et start-up technologiques de 60 pays pour remporter le premier prix du GITEX Europe Award lors de la compétition Supernova Pitch Competition.

Pour la première fois en 45 ans, GITEX, le plus grand événement technologique et entrepreneurial au monde, s’est tenu en Asie sous le nom de GITEX ASIA x AI Everything Singapore.

Global, une entreprise vietnamienne participant au Vietnam Pavilion dirigé par le Centre national pour l’innovation créative (NIC), a présenté l’application financière Nomi à la compétition Supernova Pitch Competition. Cet événement est considéré comme "le plus grand et le plus dominant événement technologique au monde" par PR Newswire, comparable à des événements technologiques de premier plan comme le CES (Las Vegas), le MWC (Barcelone) ou le Web Summit (Lisbonne), mais se distingue par son accent sur les applications technologiques pratiques et la connexion de l’innovation créative.

"GITEX ASIA x Ai Everything Singapore" a réuni plus de 700 entreprises et start-up technologiques du monde entier, dont 70% participaient pour la première fois à une exposition à Singapour. L’événement de cette année s’est concentré sur huit thèmes technologiques majeurs, allant de l’IA, la cybersécurité, le cloud computing, la connectivité 5G/6G, l’informatique quantique, à la santé, la biotechnologie, la technologie verte et les villes intelligentes.

Nomi est conçu comme un compagnon financier intelligent pour chaque individu, capable de s’intégrer directement aux passerelles de paiement bancaire, permettant un suivi automatique des dépenses sans saisie manuelle, économisant ainsi du temps et garantissant une précision absolue. En parallèle, Nomi utilise l’IA pour analyser les comportements financiers, fournissant des conseils personnalisés pour aider les utilisateurs à dépenser plus intelligemment, optimiser leur budget et atteindre leurs objectifs financiers personnels.

Non seulement Nomi aide les utilisateurs à économiser deux à trois fois plus que les applications de gestion financière manuelle, mais il améliore également l’efficacité des dépenses jusqu’à 40% grâce à des suggestions comportementales et des alertes en temps réel, visant à établir des habitudes financières durables et intelligentes. Grâce à cette forte personnalisation et à cette expérience financière intelligente, Nomi a laissé une impression particulière sur le jury international.

Affirmation des capacités vietnamiennes

La victoire de Nomi à GITEX Asia 2025 ne marque pas seulement la capacité technologique d’ADT Global, mais affirme également la position des entreprises vietnamiennes dans l’écosystème mondial de l’innovation. C’est aussi une opportunité pour Nomi de continuer à concourir à GITEX Europe 2025, où se rassemblent les meilleurs talents technologiques d’Europe.

"GITEX Asia est un catalyseur important qui aide le Vietnam à accélérer et à se connecter plus profondément avec la région et le monde", a déclaré Vu Quôc Huy, directeur du Centre national d'innovation (NIC).

Il a également souligné l’importance d’amener les entreprises innovantes vietnamiennes sur la scène mondiale, créant ainsi des conditions favorables à un développement durable à l’ère du numérique.

Le prix remporté à GITEX Asia 2025 démontre une fois de plus la compétitivité des produits technologiques vietnamiens sur la scène internationale, en particulier lorsqu’ils sont basés sur des technologies de pointe. Avec l’ambition de continuer à s’étendre sur les marchés mondiaux, ADT Global espère contribuer positivement à l’élévation de l’image de l’innovation vietnamienne à l’ère numérique.

Fondée en 2015, ADT Global est une entreprise pionnière dans les domaines de l’IA, de la réalité étendue (XR), des jumeaux numériques, de l’Internet des objets (IoT), etc. Avec une orientation vers le développement de technologies de pointe, l’entreprise a mis en œuvre plusieurs projets internationaux majeurs, notamment le projet "Khalifa" pour le groupe G42 (Émirats arabes unis) - un produit reconnu pour sa vitesse de traitement du langage naturel la plus rapide à GITEX Global 2023 - et des systèmes de jumeaux numériques pour ST Engineering (Singapour) et plusieurs grands groupes au Vietnam.

Engagée dans sa stratégie d’innovation, ADT Global continue d’étendre ses capacités technologiques et ses marchés internationaux, visant à développer des solutions numériques durables et globales.

