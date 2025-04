D'anciens reporters de guerre se réunissent après 50 ans de libération

D'anciens reporters de guerre vietnamiens et internationaux ayant couvert la guerre du Vietnam se sont réunis le 27 avril à Ho Chi Minh-Ville pour commémorer le 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975).

Tout au long de cette rencontre, les reporters, bien qu'issus des deux camps opposés, ont partagé une histoire commune : leur amour pour le pays et le peuple vietnamiens.

Tom Fox, ancien reporter du New York Times et du magazine TIME, a impressionné les participants en racontant ses expériences personnelles dans un vietnamien courant. En 1966, à l'âge du service militaire, Tom Fox choisit de ne pas s'engager et se rendit à Tuy Hoà (province de Phu Yên) pour aider volontairement les communautés locales.

Pendant son séjour au Vietnam, il choisit rapidement la véritable nature du conflit mené par les impérialistes américains. Déterminé à raconter une histoire honnête, il devint correspondant de guerre, s'immergea dans la culture locale et réalisa des reportages en vietnamien. Il épousa plus tard une femme de Cân Tho et conserve encore aujourd'hui un accent chaleureux du Sud du Vietnam.

L'écrivain et journaliste révolutionnaire Doàn Minh Tuân, aujourd'hui âgé de 94 ans, fut correspondant de guerre de 1961 jusqu'à la réunification. Ayant combattu contre les colonialistes françaises et impérialistes américaines et participé à la campagne historique de Hô Chi Minh, il souligna l'amitié durable entre le peuple vietnamien et les défenseurs américains de la paix. Il exprima sa profonde gratitude pour la solidarité manifestée par les citoyens et les journalistes américains qui militent pour la paix. Doàn Minh Tuân a souligné l'engagement durable du Vietnam en faveur de la réconciliation nationale, le comparant à la philosophie de la "diplomatie du bambou", où, quelle que soit la violence de la tempête, le bambou plie sans rompre.

Edith Madelen Ledever, ancienne correspondante de l'Associated Press (AP) chargée de couvrir la guerre du Vietnam de 1972 à 1973, est retournée au Vietnam à de nombreuses reprises pour célébrer des anniversaires importants depuis la fin de la guerre. À chaque fois, a-t-elle déclaré, elle a été impressionnée par la transformation et le développement remarquables du pays. Elle a salué la gentillesse, l'hospitalité et la volonté du peuple vietnamien de mettre de côté la douleur et le ressentiment du passé pour se tourner vers un avenir de modernisation et de développement.

Si chaque correspondant avait sa propre histoire, tous partageaient une profonde affection pour le Vietnam. Cette réunion de correspondants de guerre nationaux et internationaux, organisée à l’occasion du 50e anniversaire de la réunification du pays, a permis une fois de plus de souligner la valeur durable de la paix, de la réconciliation et la profonde gratitude du Vietnam envers ses amis internationaux qui ont soutenu le pays pendant ses moments les plus difficiles.

