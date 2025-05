50 ans de la réunification nationale : un défilé empreint de solennité et d’émotion

Le défilé commémoratif marquant le 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975-2025) s'est déroulé avec solennité et émotion dans la rue Lê Duân, 1 er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, le matin du 30 avril.

Plus de 13.000 personnes ont participé à l'événement, représentant les forces armées, la police, les milices et divers secteurs de la population, démontrant un esprit héroïque, une fierté nationale et affirmant les réalisations de 50 ans de réunification.

Démonstration aérienne remarquable

Le programme a débuté par une démonstration aérienne remarquable d'escadrons d'hélicoptères Mi-8T, Mi-17 et Mi-171, ainsi que de chasseurs modernes tels que le Su-30MK2 et le Yak-130, qui ont survolé la ville avec les drapeaux du Parti et de la Patrie. La manœuvre de tir de fusée thermique a attiré une grande attention et a symbolisé la capacité de combat et le niveau technique atteints par l'Armée populaire vietnamienne.

Une série de véhicules thématiques a ensuite mené le défilé, avec des maquettes représentant l'emblème national, le portrait du président Hô Chi Minh et le symbole du 50e anniversaire de la réunification. Les véhicules étaient escortés par 54 étudiants distingués, des représentants de 54 groupes ethniques et des dizaines de jeunes : la future génération du pays.

Les blocs de parade des forces armées ont défilé en formation stricte devant la tribune, démontrant la force, la discipline et le professionnalisme de l'Armée populaire du Vietnam.

Parmi les invités figuraient des officiers représentant les cinq colonnes entrées à Saigon pendant la campagne historique de Hô Chi Minh, ainsi que des troupes d'infanterie, de marine, de défense aérienne, de frontière, des forces spéciales, de cybernétique et d'électronique.

Des unités féminines des forces armées étaient également présentes, soulignant la bravoure des femmes vietnamiennes en temps de guerre comme en temps de paix.

Délégations militaires étrangères

L’un des moments forts de l’événement a été la participation de délégations militaires de Chine, du Laos et du Cambodge, pays voisins ayant des liens traditionnels d’amitié et de coopération avec le Vietnam dans l’histoire de la lutte pour la libération nationale et la construction et la défense de la patrie. Cette participation reflète la politique étrangère axée sur la défense du Vietnam et son esprit de pure solidarité internationale, ainsi que sa reconnaissance pour le soutien, la solidarité et l’assistance de ses amis internationaux.

Le défilé s'est poursuivi avec la présence de milices populaires, dont des hommes de la milice côtière, des guérilleros du sud en tenue traditionnelle et des milices féminines du nord, symbolisant l'image résiliente et patriotique du peuple vietnamien pendant les décennies de résistance et de reconstruction.

Les forces de sécurité publique ont ensuite défilé, représentées par des agents de sécurité, des policiers de la circulation, des policiers mobiles, des brigades spéciales, des pompiers, des unités aériennes de la police et des membres des missions de maintien de la paix des Nations unies, soulignant leur rôle fondamental dans le maintien de l'ordre, de la sécurité nationale et de la coopération internationale.

Le défilé s'est terminé avec la participation de représentants de divers secteurs de la société, dont des héros des forces armées, des ouvriers, des agriculteurs, des intellectuels, des entrepreneurs, des femmes, des jeunes, des enfants, des expatriés vietnamiens et des personnalités des sphères culturelles, sportives et médiatiques.

Un moment particulièrement émouvant a été l'apparition du bloc hommage aux héros nationaux et témoins historiques, composé de 350 délégués à bord de sept bus à impériale décorés aux couleurs du drapeau du Front de libération nationale du Sud, qui ont reçu une chaleureuse ovation des tribunes.

L'événement s'est conclu par le lâcher de ballons et de colombes blanches, symboles de paix, d'espoir et de confiance dans l'avenir du Vietnam.

Texte et photos : VNA/CVN