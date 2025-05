Hô Chi Minh-Ville en liesse pour le 50e anniversaire de la réunification nationale

Le 30 avril 2025, Hô Chi Minh-Ville semble revêtir un nouveau manteau : éclatant, animé et vibrant d’émotions. Les avenues principales sont pavoisées et inondées de fleurs. Les foules affluent vers les sites historiques et les lieux de défilé, portées par un élan d’amour pour la Patrie et de fierté nationale.

Dès les derniers jours d’avril, les grandes artères telles que Đồng Khởi, Lê Duẩn et Nguyễn Huệ ont été somptueusement décorées de banderoles, de drapeaux rouges à l'étoile d’or et d'affiches commémorant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale. La nuit, la ville s’illumine de mille feux, bercée par les airs héroïques de la musique révolutionnaire diffusée dans les rues, éveillant un enthousiasme contagieux.

Le quai Bach Đằng, le Palais de la Réunification, la Cathédrale Notre-Dame et le Musée des vestiges de la guerre deviennent des haltes incontournables pour ceux désireux de rendre hommage à l’histoire. Familles, jeunes gens en áo dài, drapeau national à la main, immortalisent ces moments uniques, "qu'on ne vit qu’une fois en cinquante ans".

Nguyên Thị Ngoc Anh (3e arrondissement) confie : "Je suis née après la réunification du pays. Chaque année, à cette période, ma famille visite les sites historiques pour honorer nos ancêtres. Cette année, les célébrations sont grandioses. Voir une telle affluence me remplit d’une immense fierté nationale."

Le défilé du 30 avril 2025 : une "symphonie patriotique"

Le matin du 30 avril 2025, le grand défilé militaire et civil s'est déroulé solennellement sur l’avenue Lê Duân, rassemblant des dizaines de milliers de soldats, de policiers, de jeunes volontaires et de citoyens. La musique martiale a résonné avec puissance, les slogans vibrants emplissaient l’air, illustrant la force et l’esprit indomptable du peuple vietnamien.

Les formations de l’armée, de la police, des étudiants et des jeunes ont défilé avec discipline et fierté devant la tribune officielle, sous les applaudissements nourris de la foule. Le tir de salves de canons depuis le quai Bạch Đằng et la grandiose performance artistique sur la rue piétonne Nguyễn Huệ ont fait vibrer d’émotion le public.

Lê Minh Quang (arrondissement de Bình Thạnh) a partagé : "Je suis venu au quai Bạch Đằng dès 03h00 du matin pour m’assurer une bonne place. Lorsque les canons ont tonné, j’en ai eu la chair de poule. C'était le son de la victoire, du sacrifice, mais aussi de la foi en l'avenir."

Autour de la tribune, des milliers de personnes venues de tout le pays se sont massées dans une atmosphère respectueuse et émue, transformant la célébration en une grande fête populaire, vibrante de fraternité.

Une jeunesse porteuse d’aspirations nouvelles

Ce 30 avril 2025 n’est pas seulement un moment de commémoration. C’est aussi l’occasion pour la jeune génération d’affirmer son engagement à perpétuer l’héritage de leurs aînés. Partout, les jeunes organisent des événements significatifs : marches pour l’environnement, collectes de fonds pour les plus démunis, visites aux familles de vétérans et de martyrs.

Sur les réseaux sociaux, ils arborent fièrement des habits aux couleurs nationales et partagent des messages poignants sur l’histoire du Vietnam. Les hashtags #FiertéVietnamienne, #30Avril, #50ansRéunification se propagent largement, reflétant une intense ferveur patriotique à l’ère numérique.

Trần Phương Anh, étudiante à l’Université des sciences sociales et humaines, témoigne : "Nous n'avons pas vécu la guerre, mais à travers les récits et les cours d’histoire, nous comprenons profondément la valeur sacrée de la liberté et de la paix. Cela nous motive à étudier et à contribuer davantage au développement du pays."

De nombreux jeunes ont organisé également des "tours historiques de la ville", servant eux-mêmes de guides pour faire découvrir aux étrangers les hauts lieux de la mémoire vietnamienne avec une immense fierté.

Vu Van Thai, lycéen et bénévole du quartier du quai de Bach Dang, raconte : "Je suis honoré et ravi d'avoir été choisi comme bénévole pour cet événement unique. Je suis heureux d’avoir pu contribuer, même modestement, au succès de cette journée".

Une fierté nationale et un nouveau départ

Le 30 avril n'est pas seulement un jour pour honorer les hauts faits de l’histoire nationale, mais aussi un tremplin pour Hô Chi Minh-Ville vers une nouvelle ère de développement et d’intégration internationale. Sous les drapeaux rouge et or flottants, au rythme de la musique vibrante, le peuple porte en lui une fierté nationale intemporelle ainsi qu'une aspiration ardente au renouveau, à l'innovation et à l'avenir.

Le 30 avril 2025 - un jalon sacré, une symphonie héroïque et un rappel solennel : la génération actuelle doit chérir, protéger et poursuivre l’œuvre glorieuse de ses aînés pour un Vietnam éternellement fort et prospère.

