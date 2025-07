Typhon Wipha : plus de 346.000 militaires mobilisés

Le 21 juillet, selon le Comité national de défense civile, pour répondre au typhon Wipha, le ministère de la Défense a mobilisé 346.210 militaires (114.120 soldats réguliers et 232.090 miliciens) ainsi que 8.200 moyens, comprenant 5.061 voitures, 216 navires, 2.295 canots, 623 véhicules spécialisés et 5 avions.

>> Des localités se mobilisent pour faire face au typhon Wipha

>> Le typhon Wipha pénètre dans le nord du golfe du Bac Bô

>> Le typhon Wipha affecte des centaines de milliers de personnes aux Philippines

>> Fermeture temporaire des aéroports de Van Dôn et Cat Bi à partir de 23h00 le 21 juillet

Photo : VNA/CVN

Les gardes-frontières, de Quang Ninh à Dak Lak, ont collaboré avec les autorités locales pour recenser et informer 54.300 bateaux/227.194 personnes sur les évolutions et la trajectoire du typhon, afin qu'ils évitent les zones dangereuses.

Conformément aux télégrammes du Premier ministre et de l'État-major général, le Département de secours et de sauvetage de l'État-major général a demandé aux unités de maintenir la permanence, de suivre de près la situation, et d’être prêtes à intervenir efficacement. Deux délégations de contrôle, du gouvernement et de la région militaire 3, ont inspecté les préparatifs à Hai Phong, Hung Yên et Quang Ninh.

Les unités ont également renforcé les ouvrages vulnérables, soutenu l'évacuation des populations des zones à risques, préparé du matériel et du personnel pour intervenir rapidement et efficacement, en garantissant la sécurité des personnes et des moyens engagés.

VNA/CVN