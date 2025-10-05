Le typhon Matmo provoque des évacuations massives dans le Sud de la Chine

Le typhon Matmo, la 21 e tempête nommée de la saison 2025 des typhons dans le Pacifique, a gagné en intensité à l'approche des zones côtières du sud de la Chine, entraînant des évacuations à grande échelle.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans la région autonome Zhuang du Guangxi, toutes les liaisons maritimes côtières de passagers ont été suspendues. Environ 26.000 touristes présents sur son île de Weizhou ont été évacués, sans qu'aucune personne ne soit laissée sur place. Les projets côtiers et les ports ont interrompu leurs activités, et 4.024 membres du personnel provenant de navires et de plates-formes pétrolières ont été déplacés.

Les autorités maritimes du Guangxi ont activé le niveau d'alerte maximal dimanche matin, guidant 168 navires vers des eaux sûres et assurant l'amarrage de 889 bateaux dans le port.

Dans la province insulaire de Hainan, plus de 197.000 personnes ont été déplacées des zones à haut risque dimanche midi, tandis que l'alerte rouge au typhon restait en vigueur.

La province du Guangdong a porté sa réponse d'urgence au typhon au niveau le plus élevé alors que Matmo s'intensifiait, avec un total de plus de 150.000 personnes évacuées pour garantir leur sécurité.

Matmo s'est renforcé pour devenir un typhon violent avec des vents soufflant jusqu'à 45 m/s. Des équipes d'urgence ont été déployées pour rétablir l'électricité et les communications dans les zones touchées.

Selon les services météorologiques, Matmo se déplace vers le nord-ouest et devrait toucher terre dans le Guangdong avant de s'affaiblir et de pénétrer dans le golfe de Beibu en soirée. Des tempêtes et de fortes précipitations sont prévues.

Xinhua/VNA/CVN