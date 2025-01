ExxonMobil contribue à améliorer la vie communautaire au Vietnam

>> 80.000 dollars de la Société ExxonMobil pour la santé des enfants vietnamiens

>> Pour le développement du projet du gisement de gaz naturel Ca Voi Xanh

ExxonMobil Vietnam a soutenu l’organisation Teach For Vietnam (TFV) à hauteur de 10.000 USD (équivalant à 250 millions de dôngs) pour développer des programmes extrascolaires axés sur les compétences STEM, la conscience de soi et la connexion. Près de 300 élèves issus de trois collèges du district de Quê Son (province de Quang Nam, Centre) ont participé à des activités pratiques et à des projets concrets visant à promouvoir le travail d’équipe, la résolution de problèmes, la recherche et la reconnaissance de soi dans le cadre du programme "Design for Change" (Concevoir pour le changement) de TFV.

En outre, cette subvention permet également à TFV de mettre en œuvre un projet d’amélioration des compétences intitulé "Application efficace de l’intelligence artificielle (IA) générative dans l’enseignement", qui bénéficie à 79 enseignants et cadres des écoles primaires et collèges du district de Quê Son. Cette initiative est réalisée en coopération avec le Service de l’éducation et de la formation du district de Quê Son. Ces enseignants, ainsi que les collaborateurs de TFV, promouvront l’application de l’IA dans l’enseignement pour l’ensemble des enseignants de cette localité lors de la prochaine phase du projet en 2025.

Une aide précieuse

En 2024, ExxonMobil a soutenu le nouveau programme de développement communautaire de la Fondation VinaCapital (VCF) intitulé "Clubs des écolières ouvrant la voie vers l’avenir" pour un montant de 9.000 USD (équivalant à 225 millions de dôngs). Ce programme a permis de transmettre des connaissances sur la santé sexuelle et reproductive, des compétences en leadership, l’éducation financière et les droits légaux aux écolières issues de minorités ethniques dans quatre districts montagneux de la province de Quang Nam (Nam Trà My, Bac Trà My, Hiêp Duc et Phuoc Son).

Pour venir en aide aux personnes touchées par le typhon Yagi dans la province de Cao Bang (Nord), la société a contribué de 15.000 USD (équivalant à 375 millions de dôngs) au programme "Care and Share" (Soigner et partager), en collaboration avec le Comité populaire provincial et le Front de la patrie de la province de Cao Bang. Lors de la première phase, des produits de première nécessité ont été fournis à 600 ménages du district de Bao Lâm peu après que le typhon historique ait frappé le Nord.

Début octobre dernier, des équipements et fournitures médicales importants, tels que des générateurs d’oxygène, des lampes d’examen, des tensiomètres et des minerves, ont été livrés aux établissements médicaux de Cao Bang dans le cadre de la deuxième phase du programme. La phase suivante sera axée sur le soutien à la reconstruction des installations médicales et des écoles, ainsi que sur la fourniture de médicaments gratuits et de systèmes d’approvisionnement en eau potable aux personnes touchées par le typhon Yagi.

Pour célébrer le 35ᵉ anniversaire de l’organisation non gouvernementale Operation Smile Vietnam (OSV), ExxonMobil a fait un don de 11.000 USD (équivalant à 275 millions de dôngs) pour soutenir son programme de soins dentaires. Au total, 2.500 élèves de trois écoles primaires du district de Son Tinh (province de Quang Ngai, Centre) ont bénéficié de soins dentaires, notamment des examens, des consultations, des traitements, des médicaments et des conseils sur l’hygiène bucco-dentaire.

"Nous sommes passionnés par nos programmes de parrainage visant à répondre aux besoins de nombreuses communautés dans lesquelles notre groupe opère à travers le monde", a déclaré Cécile Rauline, présidente et directrice générale d’ExxonMobil Vietnam. "Au cours de la dernière décennie, en collaboration avec nos partenaires de longue date au Vietnam (VCF, TFV et OSV), nous nous sommes efforcés de devenir un contributeur actif aux activités de développement économique – en particulier dans le Centre du Vietnam et dans les régions du pays en général".

ExxonMobil Vietnam a été reconnu pour ses contributions continues à la communauté locale au Vietnam en recevant en 2024 le prix pour sa responsabilité sociale décerné par la Chambre de Commerce américaine de Hanoï.

