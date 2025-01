Une carcasse de baleine échouée sur une plage de Quang Tri

Photo : Dan tri/CVN

Le corps de la baleine, qui mesure environ 4 m de long, a été découvert par des pêcheurs locaux lundi soir 13 janvier dans un état de décomposition avancé, avec seulement sa peau et ses os restants, ont-elles précisé, ajoutant que la carcasse du mammifère marin a ensuite été enterrée selon des rituels traditionnels.

Le phénomène des baleines échouées sur le rivage n’est pas rare dans les provinces côtières du Centre, se produisant souvent en raison d’une maladie, d’une blessure ou de la mort naturelle des baleines.

Dans la croyance des pêcheurs locaux, les baleines sont considérées comme sacrées, semblables à des génies protecteurs, aidant souvent à protéger les bateaux des tempêtes et des vagues violentes et sauver les pêcheurs dans les moments dangereux.

Par conséquent, les pêcheurs viennent souvent à la rescousse des baleines qu’ils ont trouvées échouées ou les enterrent lors de cérémonies solennelles au cas où elles seraient retrouvées mortes.

Tout au long de plus de 3.260 km de côtes du pays, des villages vouent ainsi un culte religieux au géant des océans. Des temples et des festivals célèbrent la baleine et l’implorent de continuer à protéger les générations de pêcheurs.

VNA/CVN