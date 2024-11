Hoà Binh s’engage à éliminer les habitations précaires et délabrées

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Depuis le début de l’année, la province a construit 492 nouvelles maisons pour les foyers nécessiteux, avec un investissement total dépassant 24 milliards de dôngs.

Le district de Dà Bac est exemplaire dans la mise en œuvre du mouvement "S’unir pour l’éradication de l’habitat précaire". Depuis le début de l’année, il a permis à 280 ménages de construire des maisons en béton, chacune d’une superficie supérieure à 50 m², pour un coût total de 14 milliards de dôngs. Selon Bùi Thi Kiêu, présidente du Comité du Front de la Patrie du district de Dà Bac, ce mouvement est devenu un véritable levier, offrant aux foyers démunis un soutien précieux pour sortir de la pauvreté.

Dans le district de Lac Son, 182 familles ont également bénéficié de ce programme, avec un investissement de 9,1 milliards de dôngs.

Pour Bùi Van Khanh, président du Comité populaire de la province de Hoà Binh, les mouvements d’émulation "Tout le pays se donne la main pour les pauvres - Ne laissez personne de côté" et "S’unir pour l’éradication de l’habitat précaire" incarnent des politiques majeures du Parti et de l’État. Au-delà de leur portée socio-politique, ces initiatives témoignent d’une profonde humanité, éveillant la compassion et la solidarité du peuple vietnamien. Elles visent à insuffler un élan d’entraide en faveur des foyers en difficulté dans tout le pays, pour leur offrir un logement digne et chaleureux.

Ce programme revêt une importance particulière, avec des devises telles que "Rendre la pareille à ceux qui le méritent", "Aimer les autres comme soi-même", et "Que la feuille indemne protège la feuille déchirée ! Que la feuille moins déchirée protège celle qui l’est davantage !".

L’objectif est de mobiliser les forces de tous les systèmes politiques, des entreprises et des habitants à travers le pays, afin d’éliminer toutes les habitations précaires dans la province d’ici fin 2025.

Thanh Hai/CVN