Tunnels rafle le box-office, engrangeant près de 800.000 dollars en une seule journée

Le film “ Tunnels : Sun in the dark (Tunnels : Soleil dans l'obscurité), réalisé à l’occasion du 50 e anniversaire de la Réunification nationale (1975-2025), a rapporté près de 20 milliards de dôngs (environ 800.000 dollars) en une seule journée - le 7 avril, également la Fête de commémoration des rois fondateurs légendaires Hùng.

>> Hô Chi Minh-Ville ambitionne de devenir la première ville cinématographique d’Asie du Sud-Est

>> Exposition et projections de films pour célébrer l'anniversaire de la libération du Sud du Vietnam

Photo : TP/CVN

Il s’agit d’un record, ouvrant la voie à l’œuvre du réalisateur Bùi Thac Chuyên pour franchir le cap des 100 milliards de dôngs de recettes, moins d’une semaine après sa sortie.

Le 7 avril - dernier jour des congés à l’occasion de la Fête de commémoration des rois Hùng - le film a enregistré des recettes de 19,8 milliards de dôngs, avec près de 200.000 billets vendus lors de 4.882 projections, selon Box Office Vietnam.

Du 4 au 6 avril, le film du réalisateur Bùi Thac Chuyên avait déjà rapporté plus de 45 milliards de dôngs, avec 498.414 billets écoulés sur 11.977 séances.

À la fin des congés de la Fête des rois Hùng, les recettes de ce film historique sont estimées à 80 milliards de dôngs.

Tunnels : Sun in the dark s’inspire d’une histoire vraie datant de 1967. Le film raconte la lutte acharnée d’une équipe de guérilleros composée de 21 membres, dirigée par Bay Theo, à la base militaire de Binh An Dông, à Củ Chi, durant la guerre de résistance contre l’armée américaine. Entrelacée à la férocité de la guerre, l’histoire met en lumière l’amour, l’esprit de camaraderie et le sacrifice des soldats vivant sous terre, engagés pour une cause supérieure.

VNA/CVN