Le relief de Kala devient le premier trésor national de Phu Yên

Photo : VNA/CVN

L’œuvre a été découverte lors de fouilles sur le site archéologique de Nui Ba, dans le hameau de My Thanh Dông, commune de Hoa Phong, district de Tây Hoa, province de Phu Yên. Elle daterait du XIVe siècle et a été transférée au Musée de la province de Phu Yên en 1993.

La sculpture de Kala est sculptée sur un bloc de roche en forme de deux feuilles, avec un fond plat et un sommet pointu. Elle mesure 60 cm de haut, 44 cm de large, 17 cm d’épaisseur et pèse 105,5 kg.

Selon la mythologie hindoue, Kala, le dieu de la mort, est l’incarnation de Shiva, dieu de la destruction et de la création. Kala est représenté comme un géant, avec un visage rond, des yeux exorbités, une mâchoire supérieure large, des dents proéminentes et des narines dilatées dans un museau ressemblant à celui d’un lion.

Le professeur associé-Docteur Bùi Chi Hoàng, ancien directeur adjoint de l’Institut des sciences sociales du Sud et membre du Conseil national du patrimoine culturel, a déclaré que le relief de Kala - Nui Bà est une sculpture qui illustre clairement les caractéristiques artistiques et les croyances du Champa, remontant au XIVe siècle.

Photo : LD/CVN

La sculpture de Kala - Nui Bà est l’un des 33 artefacts et groupes d’artefacts reconnus comme trésors nationaux selon la décision n°1712/QD-TTg du Premier ministre en date du 31 décembre 2024.

Dào My, vice-président du Comité populaire de la province de Phu Yên, a déclaré que le relief de Kala - Nui Bà est le premier trésor national de la province de Phu Yen à être reconnue par le Premier ministre. Cet événement est particulièrement important pour la préservation et la valorisation du patrimoine culturel de la province en général, et du Champa en particulier.

Nous nous engageons à continuer de préserver et de promouvoir la valeur des trésors, associés au développement du tourisme et à l’éducation communautaire, a-t-il souligné.

VNA/CVN