Le Vietnam a son premier musée du vitrail

Photo : TN/CVN

Construit en 2022, le Musée du vitrail du Vietnam s’étend sur 2.000 m² et abrite une collection de plus de 2.000 pièces de verre et de vitraux de grande valeur, rassemblées pendant près de 40 ans à travers le monde par le diplomate et journaliste Nguyên Xuân Thang, président de la Fédération vietnamienne des associations de l’UNESCO (VFUA) et directeur du musée.

“L’art du vitrail requiert l’application de techniques et technologies complexes”, a remarqué Nguyên Xuân Thang. À la fin du XIXe siècle, l’essor des techniques de fabrication du verre coloré a permis l’émergence de nombreux types spécifiques de vitraux, captivant un large public. “Malheureusement, à ce jour, les musées consacrés à l’art du vitrail dans le monde ne représentent qu’une infime partie du paysage muséal mondial”, a-t-il ajouté.

Le directeur du musée a indiqué que l’institution se chargerait de collecter, classer, préserver et exposer des objets liés au vitrail, provenant du Vietnam et du monde entier.

Elle mènera également des recherches approfondies sur l’histoire de l’art du vitrail, ainsi que sur divers chefs-d’œuvre, afin de soutenir ses objectifs de développement à long terme.

Photo : SKDS/CVN

Les visiteurs pourront admirer des vitraux aux styles et techniques variés, notamment du verre de Murano (Italie), de Bohême (République tchèque), de Tiffany (États-Unis) et de Mayer Munich (Allemagne).

L’une des pièces maîtresses du musée est La Nativité, oeuvre mesurant 8 m x 6 m et réalisée par le célèbre atelier de verre Mayer Munich au XIXe siècle pour une église de New York, aux États-Unis.

Cette œuvre est considérée par des experts américains comme l’un des plus beaux chefs-d’œuvre du vitrail au monde. Le directeur du musée a révélé qu’il lui avait fallu près de sept ans pour l’acquérir en 2019.

Chaque pièce du musée témoigne d’un parcours singulier, marqué par des recherches minutieuses et des voyages à travers le monde avant d’arriver au Vietnam.

Une grande valeur spirituelle

Pour créer le musée dans des conditions financières limitées, M. Thang a dû faire des choix judicieux lors de la collecte des objets, afin d’obtenir des pièces représentatives et emblématiques des grandes traditions verrières à travers le temps et les régions géographiques.

Peut-être est-ce le destin, car pendant le transport vers le Vietnam, seuls deux ou trois objets ont été endommagés, alors que le verre est fragile et vulnérable. Certains pesaient plusieurs tonnes mais ont parcouru des milliers de kilomètres pour arriver en toute sécurité au Vietnam”, a-t-il rappelé.

Tous les objets et la majorité des biens de l’établissement, ainsi que le complexe du camp Da Vinci dans la commune de Ba Trai seront donnés à la communauté. Ces biens d’une grande valeur, seront gérés et exploités par la VFUA. Cette initiative comprend également la création d’un Fond de développement culturel.

“Cet espace artistique jouera un rôle essentiel dans la mise en valeur de l’art du vitrail, tout en enrichissant le secteur de la conservation et des musées au Vietnam. Il pourra également inspirer de nouvelles idées créatives, en intégrant la technologie de fabrication du verre et en réinventant l’art du vitrail”, a souligné Nguyên Xuân Thang.

Thuy Hà/CVN