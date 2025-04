Burkina Faso : 133 tonnes de drogues saisies en 2024

Les Forces de défense et de sécurité du Burkina Faso ont saisi un total de 133 tonnes de drogues en 2024, a annoncé jeudi 17 avril le ministère de la Sécurité dans un compte rendu publié sur sa page Facebook.

S'exprimant à l'ouverture de la 20e assemblée générale ordinaire du Comité national de lutte contre la drogue (CNLD), Emmanuel Kaboré, l'inspecteur général de police et secrétaire permanent du CNLD, a précisé qu'au cours de l'année 2024, 522 personnes ont été déférées devant la justice pour des infractions liées à la drogue. Il a ajouté que les campagnes de sensibilisation menées par le CNLD ont permis de toucher près de 89.000 personnes à travers le pays. Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana qui a présidé la rencontre, a déclaré que le trafic de drogue alimente le financement du terrorisme. Il a appelé à un engagement collectif afin de faire face aux défis multiples et complexes que pose la lutte contre le trafic illicite et l'abus de drogues au Burkina Faso.

