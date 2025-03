Trump exhorte la Fed à réduire ses taux d'intérêt en réponse aux droits de douane

"La Fed aurait beaucoup intérêt à réduire ses taux alors que les droits de douane américains commencent à se frayer un chemin dans l'économie", a déclaré M. Trump dans un message publié sur Truth Social.

Compte tenu des prévisions d'inflation plus élevées, certains observateurs estiment que la banque centrale pourrait ne pas être en mesure de réduire ses taux dans un avenir proche et pourrait choisir de maintenir les taux actuels jusqu'à ce que les tendances de l'inflation et les conditions économiques générales soient plus claires.

Les remarques de M. Trump sont intervenues alors que la Fed a laissé inchangée la fourchette cible de son taux directeur, qui se situe entre 4,25% et 4,5%, alors que l'inquiétude quant l'inflation croît à cause de la politique gouvernementale en matière de droits de douane.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré lors d'une conférence de presse mercredi après-midi 19 mars que les droits de douane expliquaient "une bonne partie" de la hausse attendue de l'inflation, tout en précisant qu'il serait "très difficile" d'en évaluer la part avec précision.

"En ce qui concerne l'avenir, la nouvelle administration est en train de mettre en œuvre des changements politiques importants dans quatre domaines distincts : le commerce, l'immigration, la politique fiscale et la réglementation. C'est l'effet net de ces changements de politique qui sera déterminant pour l'économie et pour la trajectoire de la politique monétaire", a expliqué M. Powell aux journalistes.

"Bien qu'il y ait eu des développements récents dans certains de ces domaines, en particulier la politique commerciale, l'incertitude autour des changements et de leurs effets sur les perspectives économiques est élevée", a déclaré le chef de la Fed.

Selon le dernier résumé trimestriel des projections économiques de la Fed publié mercredi 19 mars, la projection médiane de l'inflation des dépenses personnelles de consommation (DPC) parmi les responsables de la Fed est de 2,7% d'ici la fin de l'année, en hausse par rapport à 2,5% lors de la projection de décembre.

Au cours de son premier mandat, Donald Trump a souvent exhorté la Fed à réduire les taux d'intérêt. Pour lui, une baisse des taux d'intérêt pourrait stimuler la croissance économique, en particulier face aux guerres commerciales et à l'incertitude économique mondiale. Certains y ont vu une remise en cause de l'indépendance de la Fed.

