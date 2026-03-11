Trois sommets sacrés du Nord au Sud pour un pèlerinage de début d’année

Les sommets de Fansipan, Bà Đen et Bà Nà figurent parmi les destinations spirituelles les plus prisées dans les trois régions du Vietnam (Nord, Centre et Sud).

Au-delà de leurs vastes complexes spirituels, où se concentrent les énergies du ciel et de la terre, Fansipan, Bà Đen et Bà Nà offrent également une multitude d’expériences fascinantes, créant de l’enthousiasme et de l’espoir pour une nouvelle année placée sous le signe de la chance.

Mont de Bà Đen, province de Tây Ninh, dans le Sud

Situé à une altitude de 986 m, le mont de Bà Đen, au centre de la province de Tây Ninh, est connu comme le "toit du Sud du Vietnam". Il est l’un des sommets les plus sacrés de la région du Sud-Est du Vietnam. C’est pourquoi, chaque année à l’arrivée du printemps, il devient un haut lieu de pèlerinage pour les habitants et les visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Des milliers de pèlerins viennent ainsi se recueillir dans l’ancien ensemble de pagodes Bà dédié à la légendaire Linh Son Thanh Mâu Bô Tat. Le complexe spirituel au sommet impressionne particulièrement les visiteurs avec la statue en bronze nommée Bà Tây Bô Dà Son - la plus haute statue de la déesse de la Miséricorde en Asie, ainsi qu’une grande statue de Maitreya en grès, parmi les plus grandes au monde, composée de 6.688 blocs de grès naturel.

Cette année, la statue dorée éclatante du Bouddha de Câu Na Hàm Mâu Ni attire tous les regards au sommet. Les visiteurs viennent y prier prient pour une bonne santé et formuler des vœux de prospérité et de réussite pour la nouvelle année.

Au début de l’année, les voyageurs peuvent également se plonger dans l’ambiance festive du Festival du Printemps du mont de Bà Đen 2026, placé sous le thème "Parfums et couleurs de Tây Ninh". Ils pourront admirer un véritable paradis floral comptant près de 120.000 tulipes en pleine floraison. il s'agit d'un lieu de check-in très prisé par les visiteurs.

Des jardins d’abricotiers jaunes, de roses, de pivoines et d’autres fleurs printanières, ainsi que des décorations inspirées du Têt traditionnel, transforment le sommet du mont de Bà Đen en l’une des destinations les plus idéales pour les sorties de printemps dans le Sud du Vietnam.

Mont de Bà Nà, ville de Dà Nang, dans le Centre

Situé à 1.487 m d’altitude, le mont de Bà Nà attire chaque année de nombreux visiteurs. Au sommet du mont Chúa se trouve un complexe spirituel depuis longtemps, parmi lesquels la pagode Linh Ung est l’un des sites religieux les plus célèbres de Dà Nang.

Outre sa valeur culturelle et spirituelle, la pagode Linh Ung de Bà Nà est séduite par son architecture traditionnelle vietnamienne, ses paysages naturels grandioses et la plus grande statue du Bouddha Shakyamuni de la ville.

Après avoir prié pour la paix et la prospérité au sein de ce complexe spirituel, les visiteurs peuvent poursuivre leur découverte en admirant les paysages spectaculaires du complexe touristique Sun World Ba Na Hills. L’un des événements les plus marquants est le festival des tulipes, organisé à grande échelle, où des millions de fleurs aux couleurs variées sont en pleine floraison.

Photo : Thanh Son/CVN

Les visiteurs peuvent également assister à des spectacles de niveau international programmés à différents moments de la journée, tels que "Solar Warrior", le cabaret émotionnel "After Glow" ou encore la romance céleste "Love in the Sky".

Particulièrement en mars, le site touristique propose un programme de reconnaissance destiné aux habitants du Centre et des Hauts plateaux du Centre, avec des tarifs préférentiels inédits pour les billets de téléphérique.

En ces premiers jours de la nouvelle année, chacun peut choisir un sommet à conquérir, une destination évoquant un sentiment de chaleur et de joie. Au cœur des nuages, bercés par le son des cloches des pagodes et entourés de paysages naturels spectaculaires et d’une ambiance festive animée, les visiteurs ressentiront un profond sentiment de paix et de tranquillité et accueilleront la chance et une énergie renouvelée pour la nouvelle année.

Fansipan, à Sa Pa, dans le Nord

Surnommé le "toit de l’Indochine" et considéré comme l’un des destination les plus sacrés du Vietnam, le sommet Fansipan est toujours un choix privilégié pour les voyages de début d’année dans le Nord. Dans l’espace vaste et majestueux de ce sommet sacré, les visiteurs trouvent souvent paix intérieure et sérénité, oubliant un instant les préoccupations de la vie quotidienne.

Photo : VNA/CVN

Les voyageurs peuvent y admirer la grande statue du Bouddha Amitabha, l’une des plus imposantes d’Asie du Sud-Est, ainsi qu’un ensemble de pagodes sacrées. Ils viennent y ressentir l’énergie spirituelle de la montagne, formuler des vœux de paix et de bonheur pour eux-mêmes et leurs proches, et commencer l’année avec optimisme.

Après leur pèlerinage au complexe spirituel de Fansipan, les visiteurs ont également l’occasion de participer à l’ambiance festive et de découvrir la culture locale des minorités ethniques de Sa Pa dans le cadre du Festival du printemps "Ouverture de la Porte du Ciel 2026" au village de Ban Mây.

Un vaste champ de fleurs de moutarde jaune en pleine floraison, à l’entrée du site touristique et sur la colline Ngu Sac, promet par ailleurs de devenir un lieu idéal pour de superbes photos souvenirs.

Thu Huong/CVN