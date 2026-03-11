Promouvoir le tourisme Vietnam - Thaïlande via les ailes de Vietnam Airlines

Dans l’après-midi du 10 mars, la succursale de Vietnam Airlines à Bangkok, en partenariat avec l’ambassade du Vietnam en Thaïlande et l’Association du tourisme du Vietnam ( Vietnam National Authority of Tourism - VNAT), a organisé un séminaire dédié à la dynamisation des échanges touristiques entre les deux pays.

S’exprimant lors de cet événement, l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, a rappelé que le récent XIVe Congrès national du Parti a fixé un objectif de croissance annuelle moyenne du Produit intérieur brut supérieure à 10%, soulignant que le tourisme est identifié comme l’un des piliers stratégiques contribuant à cette expansion économique. Dans un environnement mondial marqué par une instabilité croissante, laquelle perturbe les liaisons aériennes internationales et engendre des fluctuations économiques globales, l’ambassadeur a estimé que ces évolutions, bien qu’elles représentent des défis majeurs pour le secteur touristique, créent simultanément de nouvelles opportunités. En effet, les voyageurs recherchent désormais prioritairement des destinations sûres, stables et bénéficiant d'une excellente connectivité.

L’ambassadeur a insisté sur l’importance d’une coopération renforcée entre les acteurs du tourisme, les compagnies aériennes et les partenaires vietnamiens et thaïlandais. Cette synergie ne se limite pas à la promotion bilatérale : elle vise aussi à consolider le développement touristique régional. En reliant les destinations, en partageant des produits innovants et en améliorant les liaisons aériennes, le Vietnam et la Thaïlande peuvent créer de nouvelles perspectives de croissance durable pour la région.

Selon Ngô Tri Hung, directeur de la succursale de Vietnam Airlines en Thaïlande, la compagnie dispose d'un historique d'exploitation de près de 50 ans sur ce marché. Actuellement, Vietnam Airlines s'affirme comme un transporteur majeur reliant Bangkok à Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville avec une fréquence de neuf vols quotidiens. Par ailleurs, la réouverture de la ligne directe entre Hô Chi Minh-Ville et Phuket, prévue pour le 2 avril prochain, témoigne de l'engagement ferme de la compagnie envers le développement des flux touristiques entre les deux pays.

En outre, Ngô Tri Hung a ajouté que Vietnam Airlines transporte de nombreux passagers en provenance d’Europe et des Amériques vers la Thaïlande, ces derniers manifestant souvent le souhait de prolonger leur voyage au Vietnam.

L’augmentation des fréquences bilatérales devrait non seulement renforcer ces extensions de séjour, mais aussi ouvrir le Vietnam à un public international plus large sur les cinq continents.

Au cours du séminaire, Vietnam Airlines a présenté ses politiques commerciales actualisées et ses nouveaux produits pour le marché thaïlandais cet été. Des partenaires comme l’Association du Tourisme du Vietnam et le groupe Sun Group ont mis en avant les atouts renouvelés des destinations vietnamiennes auprès des professionnels du voyage thaïlandais.

Enfin, Vu Thê Binh, président de l'Association du tourisme du Vietnam, a indiqué que cette association s'efforce de proposer de nouveaux produits adaptés aux préférences spécifiques de la clientèle thaïlandaise et d'organiser des activités de promotion ciblées en Thaïlande. Il s'est déclaré fermement convaincu qu'avec les efforts des entreprises et le soutien gouvernemental, le nombre de touristes thaïlandais au Vietnam augmentera rapidement dans un avenir proche.

