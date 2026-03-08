Diên Biên inaugure le Festival de la fleur de bauhinie 2026

Dans la soirée du 8 mars, au stade provincial de Diên Biên, le Festival de la fleur de bauhinie ( bauhinia variegata ) 2026, placé sous le thème "Fleur de bauhinie – Aspiration de Diên Biên", a été officiellement inauguré, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Photos : Xuân Tu/VNA/CVN

Prenant la parole lors de l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Festival de la fleur de bauhinie n’est pas seulement un événement culturel et touristique emblématique de Diên Biên, mais aussi un espace de valorisation des valeurs culturelles traditionnelles des groupes ethniques du Nord-Ouest, au sein de la culture riche et diversifiée de la communauté des 54 ethnies du Vietnam.

Avec pour thème central la valorisation de l’identité culturelle des groupes ethniques et de l’histoire de Diên Biên Phu, le Festival de la fleur de bauhinie 2026 est un événement culturel et touristique majeur visant à promouvoir largement l’image, les valeurs culturelles, les ressources et les produits touristiques caractéristiques de la localité.

Photo : Xuân Tu/VNA/CVN

Le point d’orgue du Festival est le spectacle artistique d’ouverture, mis en scène avec soin et intégrant des technologies de performance modernes, outre un carnaval de rue de grande envergure, un festival de chants et danses folkloriques, une reconstitution scénique, des compétitions sportives traditionnelles, ainsi que des espaces d’exposition et de promotion des produits culturels et touristiques et un marché des produits OCOP (One Commune, One Product ou À chaque commune son produit).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que Diên Biên est une terre qui concentre l’essence des montagnes et forêts du Nord-Ouest et constitue un symbole immortel de l’héroïsme révolutionnaire du peuple vietnamien. Il a estimé que le Festival, avec ses nombreuses activités riches et attrayantes, constitue une occasion pour les habitants et les visiteurs de découvrir la beauté de la nature, d’approfondir leur connaissance de l’histoire et de la culture, et de renforcer l’amour de la Patrie ainsi que la fierté nationale.

Photo : Xuân Tu/VNA/CVN

Le chef du gouvernement a souligné que 2026 est la première année de mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti et de la Résolution N°80 du Bureau politique sur la culture. Il a demandé aux différents niveaux et secteurs de prêter une attention particulière, de renforcer leur coordination et de soutenir la province de Diên Biên dans la promotion du développement socio-économique, la préservation du patrimoine et le développement durable de la culture et du tourisme.

Le Premier ministre s’est déclaré convaincu que Diên Biên deviendra un pôle remarquable de développement socio-économique ainsi qu’une destination attractive et singulière du Vietnam sur les plans culturel, historique et touristique, contribuant à créer une nouvelle dynamique pour permettre au pays d’avancer résolument vers une nouvelle ère.

Après la cérémonie d’ouverture, un spectacle artistique spécial intitulé "Fleur de bauhinie - Aspiration de Diên Biên" a été présenté.

VNA/CVN