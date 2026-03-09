Le charme du Vietnam rural se dévoile sur la Toile

Le Centre d’information touristique de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT) a récemment lancé une brochure électronique multimédia sur le tourisme rural vietnamien, proposant un voyage inspirant au cœur du Vietnam rural, où patrimoine, nature et moyens de subsistance locaux s'unissent pour créer des expériences de voyage authentiques et responsables.

Selon la VNAT, cette publication met en lumière la beauté authentique et la richesse culturelle des campagnes vietnamiennes, à travers les trois régions du pays. Elle présente les destinations touristiques rurales les plus remarquables du pays, permettant ainsi aux voyageurs vietnamiens et internationaux de découvrir la richesse culturelle et naturelle de la campagne vietnamienne.

Photos : VNA/CVN

Grâce à un contenu soigneusement sélectionné et à des images saisissantes, cette brochure invite les lecteurs à découvrir des paysages naturels à couper le souffle, une culture traditionnelle, des villages d’artisans et des modèles de tourisme communautaire étroitement liés à des pratiques agricoles durables.

Elle comprend actuellement quatre publications disponibles en vietnamien et en anglais, mettant en lumière des thèmes variés tels que le tourisme communautaire et l’écotourisme, le tourisme artisanal et villageois, les produits OCOP et les coopératives agricoles biologiques à travers le Nord, le Centre et le Sud du Vietnam.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de ce guide sur le tourisme rural est l’intégration de technologies multimédias, offrant une expérience de voyage numérique plus immersive. Des images haute résolution capturent le quotidien dans la campagne vietnamienne, des activités agricoles aux pratiques culturelles traditionnelles.

De plus, des vidéos intégrées et des prises de vue aériennes offrent des panoramas exceptionnels sur les paysages vietnamiens, des cours d’eau bordés de cocotiers du Delta du Mékong aux spectaculaires paysages montagneux des hauts plateaux du Nord.

La brochure électronique propose également une narration audio, permettant aux utilisateurs d’écouter des présentations guidées tout en explorant chaque destination.

Photo : VNA/CVN

Des sons naturels tels que le chant des oiseaux, le murmure de l’eau et la musique traditionnelle, notamment les mélodies caractéristiques du don ca tài tu (chants des amateurs) du Sud du Vietnam, contribuent à recréer l’atmosphère du Vietnam rural et à rendre l’expérience numérique plus immersive.

Selon la VNAT, grâce à son interface intuitive et à son optimisation pour tous les appareils, du mobile à l’ordinateur de bureau, la brochure électronique "Tourisme rural" représente non seulement une avancée technologique, mais aussi une fière invitation, rapprochant le charme de la campagne vietnamienne aux voyageurs du monde entier.

VNA/CVN