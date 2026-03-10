Hanoï lance son Festival du tourisme 2026 : cap sur les circuits verts et la transformation numérique

Le Service municipal du tourisme organisera, du 13 au 15 mars au parc de la Réunification, le Festival du tourisme de Hanoï 2026, placé sous le thème "Hanoï - Tourisme vert, expérience numérique". L’événement vise à promouvoir l’image de la capitale vietnamienne comme une destination sûre, conviviale et riche en expériences pour les visiteurs nationaux et internationaux.

L’événement réunira près de 100 stands, conçus comme un véritable parcours de découverte thématique. L’espace "Mémoire" mettra en lumière la beauté de Hanoï à travers des maquettes patrimoniales et architecturales, des reconstitutions du Vieux quartier et des villages de métiers traditionnels, ainsi que des expositions de photographie et de peinture. À travers ces images, documents et œuvres d’art, les visiteurs pourront approfondir leur connaissance de la vie culturelle et de l’histoire de la capitale.

L’espace "Connexion" servira de passerelle entre les entreprises touristiques et les visiteurs. Il présentera de nombreux programmes promotionnels, de nouveaux circuits, des produits touristiques innovants et des offres préférentielles attractives destinées à stimuler la demande touristique.

Un espace dédié aux technologies permettra également au public de découvrir des applications numériques innovantes dans le tourisme, telles que la réalité virtuelle VR360, l’intelligence artificielle, les plateformes de réservation en ligne ou encore des robots d’accueil capables de fournir des informations touristiques.

Avec la '''zone verte", le festival présente les destinations éco-touristiques et rurales situées dans des zones telles que Ba Vi, My Duc, Soc Son, Dông Mô ou encore l’ancien village de Duong Lâm, reconnues pour leur potentiel de développement du tourisme vert et leurs expériences culturelles authentiques.

Par ailleurs, l’espace consacré aux savoir-faire et à la gastronomie traditionnelle valorisera les villages artisanaux et les spécialités culinaires de Hanoï, avec des démonstrations et des activités interactives permettant aux visiteurs de découvrir des plats emblématiques comme le "phở", le "bánh cuốn" Thanh Tri ou encore le "cốm" du village de Vong.

L’espace "Lien des quatre directions" accueillera des produits des provinces de Thai Nguyên, Bac Ninh, Tuyên Quang, Khanh Hòa et Gia Lai, illustrant la volonté de Hanoï de jouer un rôle moteur dans la coopération touristique inter-provinciale.

Le festival réunira également plusieurs organisations et entreprises du secteur touristique, notamment l’Association du tourisme de Hanoï, le Club des agences de voyage UNESCO de Hanoï ainsi que de nombreux opérateurs touristiques et établissements d’hébergement.

De nombreuses activités culturelles et professionnelles accompagneront l’événement, dont des visites d’étude dans le village de céramique de Bat Tràng, des tables rondes consacrées au développement du tourisme dans les villages artisanaux, ainsi que des spectacles traditionnels. Un moment fort du festival sera la "Course pour le tourisme vert", destinée à sensibiliser le public à la protection de l’environnement.

Selon les organisateurs, le Festival du tourisme de Hanoï 2026 constitue à la fois une importante activité de promotion touristique et une plateforme de coopération entre entreprises, localités et visiteurs, contribuant à stimuler le développement d’un tourisme durable et d’une économie verte dans la capitale.

L’événement devrait attirer un large public et renforcer la visibilité de Hanoï en tant que destination "sûre, conviviale et attractive" sur la carte touristique régionale et internationale.

