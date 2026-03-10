Conflit au Moyent-Orient : les agences de voyages s'efforcent de rapatrier les touristes vietnamiens

Le conflit au Moyen-Orient a bloqué des touristes vietnamiens pendant plusieurs jours. Ces derniers jours, les agences de voyages ont tout mis en œuvre pour les rapatrier.

Photo : CTV/CVN

Le soir du 5 mars, départ de l'aéroport de Mascate (Oman), Vu Viêt Hùng, un touriste vietnamien de retour chez lui, après plusieurs jours de perturbations aériennes, a déclaré qu'après plusieurs jours de fermeture de l'espace aérien, l'aéroport était bondé le matin du 5 mars. Cependant, tout était resté relativement calme et l'ordre était respecté.

Il a expliqué que le vol de son groupe devait décoller à 12h10, mais que les passagers n'avaient pu embarquer qu'aux alentours de 12h50. "Après plusieurs jours de perturbations, le dernier vol reprend enfin aujourd'hui. Nous sommes impatients de rentrer chez nous", a-t-il déclaré.

Photo : CTV/CVN

Travaillant dans une agence de voyages, Hung a été contraint d'annuler son voyage pour assister à l'ITB Berlin, l'un des plus grands salons du tourisme au monde. Initialement, il prévoyait de partir d'Hanoï, de faire escale à Doha (Qatar) pour prendre une correspondance à destination de Paris (France), puis de poursuivre son voyage d'affaires. Cependant, le déclenchement du conflit au Moyen-Orient a perturbé de nombreux vols, l'obligeant à annuler tous ses projets.

"Bien que nous ayons dû annuler un important voyage d'affaires en début d'année, pour moi et de nombreux autres Vietnamiens du groupe, rentrer au pays natal sains et saufs est le plus important actuellement", a affirmé M. Hung.

Photo : CTV/CVN

La veille, plus de 70 touristes vietnamiens de Vietravel étaient ravis d'arriver à l'aéroport de Nôi Bài (Hanoï), l'après-midi du 4 mars, à bord du vol EK394 d'Emirates Airlines en provenance de Dubaï. Un représentant de Vietravel a déclaré que tous les touristes participant aux circuits au Moyen-Orient organisés par la compagnie avaient été rapatriés au Vietnam en toute sécurité, après la modification des horaires de vols internationaux en raison des perturbations régionales. "Malgré le changement d'itinéraire, le soutien rapide et dévoué de Vietravel nous a rassurés", a confié un touriste.

Depuis le 3 mars, des compagnies aériennes comme Emirates, Etihad Airways et Flydubai ont repris un nombre limité de vols, principalement pour rapatrier les passagers bloqués au Moyen-Orient et transporter des biens essentiels.

Selon le journal Thanh Niên (Jeunes), la plupart des groupes de touristes vietnamiens précédemment touchés ont désormais pu rentrer chez eux. Les vols reliant Dubaï à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville ces derniers jours ont contribué à améliorer la situation pour la plupart des passagers bloqués.

"Actuellement, il n'y a pratiquement plus de groupes de touristes vietnamiens bloqués au Moyen-Orient. La plupart des groupes dont le départ était prévu en avril et mai sont en attente ou revoient leurs plans", a déclaré un représentant de Vietluxtour.

Photo : CTV/CVN

BênThành Tourist et Vietravel ont également indiqué qu'aucun de leurs clients n'est actuellement bloqué dans la région. Pour les groupes qui ont dû modifier ou suspendre temporairement leurs itinéraires, les principaux frais supplémentaires concernent les visas ; les dépenses liées aux billets d'avion sont prises en charge par les agences en collaboration avec les compagnies aériennes, conformément aux politiques d'assistance.

Impact économique sur le secteur touristique

Pham Anh Vu, directeur général adjoint de Viet Travel Company, prévoit que si les tensions régionales persistent et que les prix du carburant continuent d'augmenter, les coûts des voyages à l'échelle mondiale seront affectés par un effet domino. La haute saison touristique du Têt (Nouvel An lunaire) venant de se terminer, l'impact n'est pas encore immédiatement visible. Cependant, il pourrait se faire sentir prochainement.

"Je pense que d'ici deux semaines à un mois, le marché commencera à ressentir clairement l'impact. Les entreprises s'efforcent actuellement de collaborer avec leurs partenaires pour maintenir les prix convenus dans les contrats de six mois ou d'un an. Toutefois, ces contrats comportent toujours des clauses de force majeure, comme une guerre ou des changements de politique, auquel cas les prix des services pourraient devoir être ajustés", analyse Vu.

Photo : CTV/CVN

Le directeur général de la société par actions Vietluxtour, Trân Thê Dung, a indiqué que les compagnies aériennes et les agences de voyages reçoivent de nombreuses demandes de modification de billets de la part des touristes. Certaines compagnies aériennes, notamment Qatar Airways, sont fortement impactées, car de nombreux vols doivent être modifiés. La compagnie aérienne a également mis en place une politique de soutien, autorisant notamment la modification gratuite des billets pour certains vols jusqu'au 12 mars.

"Bien que les modifications de vol soient généralement gratuites, en réalité, les itinéraires alternatifs ne sont pas toujours pratiques. Par exemple, les vols de Qatar Airways font principalement escale à Doha ; par conséquent, toute perturbation de cette liaison a un impact considérable sur l’ensemble du voyage", a déclaré Dung. Des solutions comme le changement de compagnie aérienne ou des détours via des plateformes de transit telles que la Chine ou Hong Kong (Chine) sont également envisagées. Cependant, les prix des billets sont actuellement très élevés en raison de la forte demande sur les lignes encore opérationnelles.

Selon les agences du secteur, si les tensions persistent et que les prix du carburant continuent d’augmenter, les coûts d’exploitation des secteurs de l’aviation et du tourisme pourraient s’accroître, ce qui pourrait entraîner des ajustements des prix des voyages dans un avenir proche.

Nguyên Tùng/CVN