Le tourisme de Hanoï fait preuve de flexibilité et transforme les défis en opportunités

Les évolutions complexes de la situation géopolitique au Moyen-Orient exercent actuellement une pression non négligeable sur les secteurs de l'aviation et du tourisme international.

>> HCM-Ville active un dispositif d'intervention d'urgence pour les touristes vers le Moyen-Orient

>> Économie vietnamienne en 2026 : de la stabilité macroéconomique à l’ambition de percée

Photo : VNA/CVN

Pour faire face à cette conjoncture, le secteur touristique de la capitale vietnamienne déploie activement des scénarios d'intervention flexibles afin de garantir la sécurité des voyageurs, de maintenir la stabilité du marché et de transformer ces défis en opportunités de développement durable.

Selon les données fournies par le Service du tourisme de Hanoï, la ville a accueilli environ 5,77 millions de visiteurs au cours des deux premiers mois de l'année 2026, marquant une progression de 23,2% sur un an. Le nombre d’arrivées internationale a enregistré une croissance robuste de 35,6% avec 1,55 million d'arrivées, confirmant la dynamique de reprise post-crise mondiale.

Le marché du Moyen-Orient ne représente qu'environ 3% des touristes étrangers à Hanoï, mais l'instabilité régionale impacte indirectement le secteur via les hubs de transit aérien. En février 2026, les arrivées en provenance de cette zone ont chuté d'environ 32% par rapport au mois précédent, selon des observations sectorielles.

Face à ces incertitudes, les grandes agences de voyages telles que Vietravel, Hanoitourist ou Saigontourist ont immédiatement activé des mesures d'urgence, incluant la suspension ou le réajustement des itinéraires vers le Moyen-Orient et l'Europe.

Nguyên Huu Cuong, président du Conseil d'administration de la société Tràng An International Travel, a précisé que son établissement avait annulé les circuits touristiques vers Dubaï pour les mois de mars et avril afin de privilégier des destinations plus stables telles que la Chine, la République de Corée, le Japon, Taïwan (Chine), l’Europe, l'Australie, l’Asie du Sud-Est, ou encore le marché domestique.

Vu Van Tuyên, expert en planification et développement du tourisme durable, estime que le Moyen-Orient constitue aujourd’hui l’un des principaux hubs aériens mondiaux. En cas d’instabilité, de nombreuses liaisons internationales doivent modifier leur itinéraire, obligeant les compagnies aériennes à emprunter des routes plus longues. La capacité des vols directs vers l’Europe se réduit, tandis que la volatilité des prix du pétrole renchérit les coûts d’exploitation. Selon lui, cette situation exige des agences de voyage et des touristes une préparation financière et organisationnelle plus rigoureuse.

Maintenir la stabilité du marché

Trân Trung Hiêu, directeur adjoint du Service du tourisme de Hanoï, a fait savoir que pour faire face aux situation complexes mondiales, le secteur touristique de la capitale a préparé des plans selon plusieurs niveaux dans le but d’assurer la garantie des touristes et de maintenir la stabilité du marché. L’organe a demandé aux agences de voyage de procéder à un examen rigoureux de tous les programmes de voyage liés aux zones sensibles ou transitant par celles-ci.

La stratégie repose sur une diversification accrue des marchés cibles : intensification de la promotion vers l'Asie de l'Est (Chine, Corée, Japon), l'Inde et les marchés européens traditionnels pour compenser les fluctuations. Le secteur accélère également la communication pour promouvoir Hanoï comme une destination sûre, hospitalière et attrayante, tout en développant des produits de niche tels que le tourisme de bien-être, le tourisme d'affaires (MICE), les expériences culturelles et culinaires authentiques.

Afin de rassurer les touristes internationaux, le Service du tourisme de Hanoï a demandé aux agences de voyage de revoir les circuits liés au Moyen-Orient ou transitant par cette région. Pour les programmes déjà vendus à des visiteurs venant de zones de conflit vers le Vietnam, les entreprises doivent échanger avec leurs partenaires et clients afin d’ajuster les itinéraires, les dates de départ ou envisager un report ou une annulation appropriée, tout en garantissant les droits des voyageurs conformément aux contrats et à la loi. Les agences sont également invitées à suivre les recommandations du ministère vietnamien des Affaires étrangères et à éviter toute organisation de voyages vers les zones à risque.

Selon le Service du tourisme de Hanoï, la surveillance proactive de la situation internationale, l'élaboration de scénarios de réponse flexibles et le renforcement des capacités de gestion des risques des entreprises sont essentiels pour permettre au tourisme hanoïen de préserver sa stabilité et de poursuivre un développement durable dans un contexte mondial imprévisible.

VNA/CVN