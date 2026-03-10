Hô Chi Minh-Ville diversifie son offre touristique pour renforcer son attractivité

Le directeur du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Pham Huy Binh, a indiqué que le secteur touristique de la métropole du Sud connaît une croissance soutenue ces dernières années et s’oriente désormais vers le développement de nouvelles expériences afin d’attirer davantage de visiteurs internationaux.

Selon lui, la stratégie touristique de la ville évolue progressivement, passant de simples circuits de visite à un écosystème d’expériences plus riche et plus authentique, valorisant l’identité locale et la connexion avec les régions voisines. Le tourisme fluvial constitue notamment un axe clé de développement. Parmi les nouveaux produits à l’étude figure un itinéraire en canoë reliant le port de Tân Cang à Cu Chi, permettant aux visiteurs de découvrir des vergers, des spectacles d’arts martiaux traditionnels ou encore des paysages agricoles typiques.

Parallèlement, la ville développe des produits touristiques haut de gamme, comme les circuits en hélicoptère, destinés à une clientèle à fort pouvoir d’achat, notamment les hommes d’affaires et les touristes MICE.

Hô Chi Minh-Ville ambitionne également de devenir un centre majeur du tourisme nocturne en Asie du Sud-Est, en misant sur trois piliers principaux : la gastronomie, le divertissement et les arts du spectacle. Les croisières sur la rivière Sai Gon, les restaurants flottants et les activités culturelles nocturnes attirent déjà un nombre croissant de visiteurs.

Dans le contexte où des villes d’Asie du Sud-Est comme Bangkok, Singapour ou Kuala Lumpur disposent d’écosystèmes touristiques très développés, Hô Chi Minh-Ville doit, selon Pham Huy Binh, miser avant tout sur ses propres atouts plutôt que de reproduire les modèles d’autres destinations.

La ville s’oriente ainsi vers trois priorités. La première consiste à réorganiser l’offre touristique autour d’un axe centre urbain – zones périphériques - régions voisines. Le centre-ville reste le cœur des city tours, du tourisme MICE, des activités fluviales et de la vie nocturne. Les zones périphériques, elles, mettent en valeur l’écotourisme, les villages artisanaux et le tourisme agricole, tandis que des destinations plus lointaines comme Côn Đao complètent l’offre avec des séjours balnéaires. Conçus comme des chaînes d’expériences thématiques, ces itinéraires permettent aux visiteurs de découvrir différentes facettes du territoire au cours d’un même voyage.

La deuxième priorité est l’amélioration de la qualité des services. Hô Chi Minh-Ville compte aujourd’hui plus de 7.200 agences de voyage, près de 9.540 guides et environ 808 ressources susceptibles de devenir des attractions. L’enjeu est de standardiser les services, depuis l’hébergement et la gastronomie jusqu’aux infrastructures et aux compétences professionnelles, afin d’offrir une expérience cohérente et mémorable aux visiteurs.

Enfin, la ville entend renforcer la promotion touristique à l’international. En 2026, elle prévoit d’organiser plusieurs grands événements, dont le Festival de l’Ao dai de Hô Chi Minh-Ville et la Foire internationale du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que des programmes de famtrip et de presstrip destinés aux partenaires et aux médias. Parallèlement, la ville participera à des événements majeurs tels que le Forum du tourisme de l’ASEAN et le salon TRAVEX, tout en menant des campagnes de promotion dans plusieurs marchés, notamment en Espagne, aux Émirats arabes unis et en Turquie.

En 2026, Hô Chi Minh-Ville vise entre 10,5 et 11 millions de visiteurs étrangers et un chiffre d’affaires touristique d’environ 330.000 milliards de dôngs, tout en cherchant à affirmer son image de destination culturelle et expérientielle unique.

