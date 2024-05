Kon Tum : un séisme frappe Kon Plong

>> Un séisme de magnitude 3,6 frappe le district de Kon Plông à Kon Tum

>> La terre tremble de nouveau à Kon Tum le matin du 7 février

>> Des séismes frappent My Duc à Hanoï et Kon Plong à Kon Tum

Photo : Institut de géophysique/CVN

Le séisme n'a pas entraîné de risque de catastrophe naturelle.

Les tremblements de terre sont devenus assez courants dans le district de Kon Plong depuis 2021, le plus puissant enregistré ces dernières années ayant une magnitude de 4,7 le 23 août 2022.

Dr. Nguyên Xuân Anh, directeur de l'Institut de géophysique, a indiqué que les tremblements de terre dans la province de Kon Tum et plus spécifiquement dans le district de Kon Plong, ne dépassent généralement pas une magnitude de 5,0. Bien que ces tremblements de terre soient fréquents, ils ne sont pas considérés comme un niveau d'alerte de risque.

L'Institut de géophysique informe régulièrement les autorités locales et la population des activités sismiques. Il continuera de surveiller et de traiter les données sismiques du district de Kon Plong.

Nguyên Xuân Anh a également encouragé la population locale à rester calme et à suivre les directives des autorités locales et compétentes. Il a également suggéré aux gens de renforcer leurs habitations et de se renseigner davantage sur la prévention et la réaction en cas de tremblement de terre.

VNA/CVN