Triêu Khuc en liesse pour sa fête villageoise

Chaque printemps, le village de Triêu Khúc, situé dans le quartier de Thanh Liêt à Hanoï, renoue avec ses traditions séculaires à l’occasion de sa fête annuelle.

En 2026, les célébrations se sont déroulées du 25 au 28 février, soit du 9e au 12e jour du premier mois lunaire de l’Année du Cheval (Binh Ngo). Inscrite depuis le 29 janvier 2019 au patrimoine culturel immatériel national, cette manifestation illustre la vitalité des traditions villageoises du Delta du fleuve Rouge.

Bien plus qu’un simple rendez-vous festif, la fête rend hommage au héros national Phùng Hung, également connu sous le titre honorifique de Bô Cai Đai Vuong, qui a apporté de grandes contributions à la lutte au VIIIe siècle contre les envahisseurs de la dynastie chinoise Tang. Elle constitue surtout un espace privilégié de préservation et de transmission des arts populaires locaux, où rituels, processions et performances traditionnelles perpétuent la mémoire collective et l’identité culturelle de la région.

