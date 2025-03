À Hanoï, la lutte traditionnelle anime les festivités printanières

>> Xoè Chiêng, une grande fête printanière des Thai

Parmi les compétitions les plus emblématiques de Hanoï, la plus connue est celle de Mai Dông, qui se déroule dans le quartier éponyme du district de Hoàng Mai. Organisé dès le 4e jour du Nouvel An lunaire, ce festival est le plus ancien de la capitale, avec près de 2.000 ans d’histoire. Il représente un véritable héritage vivant, où les traditions culturelles populaires sont préservées en plein cœur de la ville, comme nous l’affirme Vu Van Au, chercheur et collectionneur sur l’histoire de Mai Dông.

Photo : VNA/CVN

"Ce festival a des racines qui remontent à l’époque des Sœurs Trung (vers l’an 40). Les habitants de diverses régions viennent y participer. Avant chaque combat, les lutteurs rendent hommage aux ancêtres, puis commencent leur échauffement, avec des gestes symboliques permettant de se présenter à son adversaire", explique-t-il.

Les compétitions débutent avec un rite pour le moins original, la "lutte rituelle" réservée aux lutteurs âgés et expérimentés. Ceux-ci exécutent des gestes spécifiques qu’ils ont appris des générations précédentes. Nguyên Doàn Thuy fait partie de ces seniors respectés.

"Je participe tous les ans à ces compétitions de lutte traditionnelle, depuis la fondation du quartier en 1982. Selon les enseignements des ancêtres, notre village, Mai Dông, a pris l’initiative d’organiser des compétitions de lutte pour attirer les lutteurs d’autres régions. Ceux-ci occupent donc une place essentielle dans la compétition. Cependant, si aucun lutteur extérieur ne se présente, ou quand ces lutteurs ne sont pas encore arrivés, les villageois sont autorisés à s’affronter dans l’aire de jeu", révèle-t-il.

Cette tradition témoigne de l’esprit d’honneur de la population locale, et contribue à consolider la réputation du festival de Mai Dông.

"Je suis vraiment content de voir que la pratique de la lutte se développe de plus en plus dans la région. Cela aide à renforcer l’esprit de solidarité et de sportivité parmi les habitants. Les jeunes ont aussi plus d’occasions de se rencontrer et d’échanger. C’est bénéfique pour le moral et la santé de tout le monde".

"La lutte printanière de Mai Dông est une tradition ancienne jalousement préservée dans ce village du cœur de Hanoï. J’y participe régulièrement, car c’est pour moi l’occasion de contribuer à la fête du village et de maintenir ma forme physique, en me préparant pour la nouvelle saison. L’organisation est très professionnelle, et le public, très enthousiaste, soutient chaleureusement les lutteurs, ce qui les pousse à donner le meilleur d’eux-mêmes et à offrir des combats intenses".

Outre Mai Dông, d’autres villages célèbrent aussi la lutte traditionnelle lors de grandes fêtes populaires. Citons, parmi d’autres, les festivals des villages de Triêu Khuc (district de Thanh Tri), Bùng et Khu Ba (district de Thach Thât) ou encore de Dông Lao (district de Hoài Duc).

Ces compétitions ont lieu dans des espaces ouverts, où les lutteurs sont regroupés en fonction de leur âge et de leur poids. Certaines d’entre elles incluent même des compétitions féminines, qui attirent un large public.

Au festival de Phuong Son, dans le district de Quôc Oai, les combats sont accueillis par des applaudissements enthousiastes.

- "Avec l’ambiance du début du printemps, je suis vraiment enthousiaste à l’idée de participer à cette compétition de lutte. C’est un vrai plaisir de voir le village organiser un événement d’une telle ampleur".

- "Je vais tous les ans à la fête, depuis que je suis toute petite".

- "Malgré mon âge avancé, je ne manque aucun festival de lutte, c’est tellement joyeux !"

- "Je suis très heureux. Je me suis levé tôt ce matin pour ne manquer aucun match".

Photo : BTC/CVN

Lors des compétitions de lutte, les adultes enseignent aux enfants et les aînés transmettent leurs savoirs aux jeunes générations. Pour les lutteurs expérimentés, ces événements sont l’occasion de transmettre les traditions locales et d’inculquer un esprit de courage aux jeunes. De nombreux lutteurs professionnels, à la fois locaux et nationaux, se sont fait connaître grâce à ces compétitions traditionnelles, comme nous l’indique Nguyên Duc Thinh, du Centre de la Culture, de l’Information et des Sports du district de Quôc Oai.

"Depuis plusieurs années, Quôc Oai organise des compétitions de lutte animées dans ses villages, communes et villes, attirant aussi bien des champions nationaux que des lutteurs internationaux. Depuis le Têt, environ six tournois de lutte ont eu lieu dans le district, attirant une grande foule de spectateurs", dit-il avec fierté.

Pour les habitants, ces fêtes sont bien plus que de simples compétitions : elles sont un moyen de célébrer l’unité, d’exprimer des vœux pour une année prospère et de promouvoir des valeurs essentielles comme le respect, la solidarité et l’harmonie avec la nature.

VNA/CVN