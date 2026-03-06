À l’écoute des fleurs de pêcher sur les ailes de l’ikebana, art floral japonais

Le Musée des beaux-arts du Vietnam à Hanoï accueillera du 6 au 8 mars 2026 une exposition intitulée "Gio dông" (Vent d’est), présentant l’ikebana, l’art floral traditionnel japonais, aux visiteurs vietnamiens.

>> Festival des fleurs de pêcher à Hà Giang

>> Ouverture du festival des fleurs de pêcher de Nhât Tân

>> La floraison précoce des pêchers donne ombrage aux horticulteurs à Ninh Binh

Photo : Musée des beaux-arts du Vietnam/CVN

Cet événement marque la troisième exposition organisée par Yohaku, une association qui promeut la culture japonaise à travers des activités telles que des ateliers d’ikebana, la cérémonie du thé et le kintsugi, l’art de réparer les céramiques brisées à l’aide de laque saupoudrée de poudre d’or, d’argent ou de platine.

L’exposition bénéficie du soutien professionnel du Groupe d’étude Ikenobo Vietnam Tachibanakai, affilié à Ikenobo, la plus ancienne école d’ikebana du Japon.

Inspirée par la douce brise d’est annonçant le printemps, l’exposition reflète également la renaissance des vergers de pêchers le long du fleuve Rouge après le typhon Yagi, qui a causé d’importants dégâts à Hanoi en 2024. Plutôt que de se concentrer sur la perte, l’événement met en lumière la résilience et le renouveau, explorant comment la nature et les êtres humains se relèvent après l’adversité.

L’espace d’exposition, conçu par TOOB STUDIO, comprend une zone d’exposition d’œuvres d’ikebana ainsi qu’un espace dédié à la cérémonie du thé, permettant aux visiteurs non seulement d’observer, mais aussi de vivre les pratiques culturelles japonaises à un rythme plus paisible.

L’exposition est soutenue par MUJI Vietnam, la marque japonaise de prêt-à-porter, grâce à la coordination et aux conseils de NOTES. Cette collaboration vise à élargir le dialogue autour des idées de simplicité, de durabilité et de respect de la nature que promeuvent MUJI.

L’ikebana qui signifie "art de faire vivre les fleurs", ou kadō ("la voie des fleurs"), met l’accent sur l’harmonie, la simplicité et l’équilibre. Cet art millénaire a évolué au fil des siècles pour devenir une expression esthétique profonde de la philosophie et de la culture japonaises, offrant un regard profond sur la relation entre l’homme et la nature.

L’une des caractéristiques clés de l’ikebana est sa signification symbolique. Chaque fleur, branche et feuille a une signification particulière, et leur arrangement empreint d’élégance et d’une esthétique minimaliste révèle l’harmonie entre l’homme et la nature, l’équilibre des forces, et la beauté éphémère de la vie.

Loin de se limiter à une beauté visuelle, l’ikebana est également porteur de valeurs. Au travers de ses œuvres, l’artiste ikebana exprime des messages de paix et de respect de la nature grâce à son écoute du langage des fleurs.

VNA/CVN