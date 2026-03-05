Hô Chi Minh-Ville

La 12e édition du Festival de l’ao dài sert de passerelle reliant tradition au futur

Lancée depuis moins d’une semaine, la 12 e édition du Festival de l’ ao dài de Hô Chi Minh-Ville suscite déjà un engouement massif auprès des habitants et des visiteurs internationaux.

Photo : My Phuong/VNA/CVN

La célébration, qui se déroule tout au long du mois de mars 2026, transforme la métropole en un véritable défilé à ciel ouvert, où la tunique traditionnelle vietnamienne colore aussi bien les bureaux, les entreprises et les écoles que les sites touristiques emblématiques.

Au fil de ses onze précédentes éditions, ce festival a su s'imposer comme un événement touristique et culturel exemplaire. Le festival honore non seulement la valeur esthétique et la profondeur culturelle de la tenue traditionnelle vietnamienne, mais également un produit touristique festif typique de la ville.

Il contribue à stimuler le tourisme, en encourageant la consommation locale, prolongeant la durée de séjour des visiteurs et rehaussant la marque de la ville sur la carte touristique mondiale.

Placée sous le thème "Fils de soie dorée - Tisser des aspirations", l’édition de cette année revêt une importance symbolique particulière. Elle s’inscrit dans une période charnière marquée par plusieurs commémorations majeures : le cinquantenaire de l’adoption du nom officiel de la ville, Hô Chi Minh-Ville, le 1986e anniversaire de l’insurrection des Sœurs Trung, ainsi que la 116e Journée internationale des femmes.

Photo : My Phuong/VNA/CVN

Pour Lê Truong Hiên Hoa, directeur adjoint du Service municipal du tourisme, l’ao dài n’est plus seulement un vêtement traditionnel : il devient un symbole d’héritage, d’innovation et d’intégration. Pour la première fois, le festival se déploie pleinement dans une mégapole multicentrique et moderne, tout en restant profondément ancrée dans son identité culturelle. L’ao dài apparaît ainsi comme une passerelle reliant la tradition au futur, le patrimoine au rythme dynamique de la ville.

Parmi les activités phares du festival figure le programme "ao dài de l’amour", destiné à offrir des tuniques aux ouvrières et aux femmes en situation difficile, ainsi qu’un concours de création ouvert aux jeunes designers japonais. Cette initiative contribue à renforcer l’amitié et les échanges culturels et touristiques entre les deux pays, tout en affirmant la portée internationale de l’ao dài.

Avec un programme riche de 17 activités majeures, de nombreux événements et la présentation de près de 400 modèles conçus par 37 créateurs de renom, le Festival de l’ao dài 2026 confirme son statut de produit touristique emblématique et de symbole culturel de la ville.

À travers chaque événement, de la scène centrale aux 168 quartiers, de la scène de mode aux lignes modernes du métro, Hô Chi Minh-Ville tisse une fresque culturelle vibrante où tradition et modernité se fondent en une harmonie singulière.

VNA/CVN