Soobin et Hoa Minzy, premier duo d’ambassadeurs des Prix Công hiên 2026

Les chanteurs populaires Soobin et Hoa Minzy ont été nommés premiers ambassadeurs des Prix Công hiên (Contributions), représentant la 20 e édition des récompenses du journal Thê thao & Van hoa (Sports et Culture) de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

L’annonce a été faite lors de la cérémonie de lancement et de l’ouverture du portail de vote à Hô Chi Minh-Ville le 5 mars. Le choix de Soobin et Hoa Minzy s’est fondé sur leur stature artistique, leur créativité et leur dévouement, valeurs en accord avec celles des Prix, ce qui leur permettra de se rapprocher d’un public plus jeune tout en maintenant leur professionnalisme.

Photo : VNA/CVN

Soobin a fait forte impression lors de l’édition 2025, où il a réalisé un impressionnant triplé. Reconnu pour sa présence scénique et sa polyvalence musicale, il est également apprécié pour son implication dans l’écriture et la production de ses chansons. L’artiste a été salué pour son audace à fusionner les arts de la scène traditionnels avec des genres modernes tels que le R&B et la musique électronique.

À propos de son rôle d’ambassadeur des Awards, Soobin a déclaré que cette fonction était un grand honneur et une reconnaissance de son engagement constant dans la musique. Il s’est engagé à collaborer avec les organisateurs pour diffuser des valeurs positives et un esprit de dévouement à travers la musique.

Parallèlement, Hoa Minzy est considérée comme étant au sommet de sa carrière. Aux Prix Công hiên 2026, elle a été nommée dans trois catégories : Chanson de l’année, Clip de l’année et Chanteuse de l’année.

Grâce à sa voix puissante, son style scénique captivant et son approche artistique rigoureuse, Hoa Minzy a insufflé une nouvelle énergie aux influences folkloriques du nord du Vietnam au sein de la musique pop contemporaine. Son projet à succès, Bac Bling, est un exemple remarquable de la manière dont les éléments culturels traditionnels peuvent être intégrés de façon créative aux tendances musicales modernes et toucher un public plus large.

Promouvoir l’identité culturelle vietnamienne

Hoa Minzy a déclaré que la musique contemporaine peut rayonner encore davantage lorsqu’elle est profondément ancrée dans le patrimoine culturel national. La chanteuse espère que son rôle inspirera les jeunes artistes à nourrir leur passion tout en préservant et en promouvant l’identité culturelle vietnamienne sur la scène musicale régionale.

L’association de Soobin et Hoa Minzy devrait offrir une image équilibrée aux Prix Công hiên, car bien qu’ils représentent des approches artistiques différentes, ils partagent une même aspiration à honorer les racines culturelles. Les organisateurs affirment que le duo servira de pont, contribuant à rapprocher les valeurs professionnelles et les messages artistiques des Awards du jeune public.

Les organisateurs ont également ouvert officiellement le portail de vote pour les Devotion Awards 2026 via la plateforme BVOTE, sur le site web giaithuongconghien2026.bvote.vn.

La 20e édition comprend 10 catégories, dont Chanson de l’année, Clip de l’année, Programme de l’année, Série musicale de l’année, Album de l’année, Producteur de l’année, Musicien de l’année, Révélation de l’année, Chanteuse de l’année et Chanteur de l’année. Les organisateurs ont également dévoilé les 10 finalistes dans chaque catégorie, parmi près de 60 artistes, œuvres et programmes remarquables de l’année écoulée.

La période de vote pour les nominations se déroule du 5 mars à 15h00 au 15 mars à 23h59. Le candidat ayant recueilli le plus de votes du public sera directement sélectionné parmi les cinq finalistes, tandis que les quatre autres seront choisis en fonction d’un vote combinant les votes du public et du jury professionnel. La liste officielle des nominés sera annoncée le 20 mars et le vote final sera ouvert jusqu’au 5 avril.

Dans les sports, les Prix Công hiên comprennent quatre catégories : Personnalité sportive de l’année, Performance sportive de l’année, Jeune personnalité sportive de l’année et Ambition sportive.

La 20e cérémonie des Prix Công hiên aura lieu le 15 avril à Hanoi et promet d’être un événement artistique majeur qui honorera les contributions créatives les plus remarquables dans le domaine de la musique et du sport au cours de l’année écoulée.

VNA/CVN