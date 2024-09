Joyeux anniversaire au Courrier du Vietnam !

>> 30 ans, 30 citations

>> Le Courrier du Vietnam, 30 ans de développement au sein de la VNA

>> Le Courrier du Vietnam en revue

Une fenêtre ouverte sur l’actualité locale et internationale

En tant qu’expatrié francophone vivant au Vietnam, Le Courrier du Vietnam est pour moi un lien précieux avec la langue et la culture françaises, une fenêtre ouverte sur l’actualité locale et internationale à travers un prisme francophone. Cet hebdomadaire me permet de mieux comprendre dans ma langue maternelle la société vietnamienne et d’y suivre l’actualité du pays.

Bien que naturellement porté sur la rubrique économique, du fait de mon parcours et de mes intérêts personnels, j’apprécie particulièrement la diversité des sujets traités dans Le Courrier du Vietnam. Ma curiosité et ma passion pour l’Asie et le Vietnam, que par ailleurs ma fonction d’ambassadeur me pousse à cultiver, expliquent l’immense plaisir que j’ai à lire Le Courrier du Vietnam et à y découvrir de multiples facettes du Vietnam. Les rubriques culturelles et politiques me permettent de mieux comprendre le contexte de mon pays d’accueil, tandis que les articles sur les relations internationales offrent des perspectives enrichissantes en lien avec notre travail quotidien à la Délégation de l’Union européenne.

Le Courrier du Vietnam est devenu un compagnon intime de mon aventure vietnamienne, et je le recommande à tout expatrié, qu’il soit lecteur occasionnel ou curieux des questions vietnamiennes. J’espère que Le Courrier du Vietnam continuera à jouer ce rôle pour tous ses lecteurs dans les années à venir.

Julien Guerrier

Ambassadeur et chef de la Délégation

de l’Union européenne au Vietnam

Des articles pour tous les goûts

La Direction régionale Asie-Pacifique de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), basée à Hanoï, est très heureuse de souhaiter un excellent 31e anniversaire au Courrier du Vietnam ! Toute l’équipe de l’AUF - Asie-Pacifique est très attachée au seul hebdomadaire francophone au Vietnam et lit avec attention chaque parution.

Dans chaque numéro, nous trouvons toujours des articles intéressants, que ce soit au niveau de l’actualité avec les rubriques “POLITIQUE” ou “ÉCONOMIE”, ou au niveau de la découverte du pays pour les personnels expatriés, avec les rubriques “DÉCOUVERTE” et “MON VIETNAM INSOLITE”, sans oublier la rubrique “FRANCOPHONIE” qui nous concerne au premier chef.

La date de création du Courrier du Vietnam coïncide avec celle de l’AUF - Asie-Pacifique. L’hebdomadaire est donc un fidèle compagnon depuis 31 ans, nous lui souhaitons nos meilleurs vœux et espérons qu’il nous accompagne ainsi encore longtemps !

Nicolas Maïnetti

Directeur régional de l’AUF - Asie-Pacifique

Le Courrier du Vietnam, un acteur important de la francophonie

Je tiens à adresser toutes mes félicitations au Courrier du Vietnam pour son 31e anniversaire !

Seul hebdomadaire francophone à paraître au Vietnam, il a conquis un large public, y compris par-delà les frontières à travers sa version électronique. Je suis un lecteur assidu du Courrier du Vietnam, et je tiens à remercier la rédaction pour l’intérêt qu’elle accorde aux actions de l’ambassade de France au Vietnam et sa mise en valeur continue de la diversité de la coopération bilatérale entre la France et le Vietnam. J’ai aussi à l’esprit l’excellente couverture assurée aux nombreux événements organisés avec nos partenaires vietnamiens en 2023 à l’occasion du cinquantième anniversaire des relations diplomatiques franco-vietnamiennes et du dixième anniversaire de notre partenariat stratégique.

De manière plus générale, Le Courrier du Vietnam est un acteur important de la francophonie au Vietnam. Aussi sais-je que nous pourrons compter sur lui pour valoriser toute l’actualité autour du XIXe Sommet de la Francophonie accueilli cette année par la France. Placé sous le signe de la création, l’innovation et l’entreprenariat en français, le sommet se tiendra les 4 et 5 octobre 2024 à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, lieu entièrement dédié à la langue française et aux cultures francophones. Il sera un événement majeur, tant sur le plan diplomatique que politique, économique et culturel, avec la langue française en trait d’union - l’occasion de promouvoir ensemble une francophonie au service des peuples, d’en démontrer les dynamiques et les opportunités.

Olivier Brochet

Ambassadeur de France au Vietnam

Une passerelle entre le Vietnam et la communauté francophone

Il faut d’abord souligner que le français est l’une des plus belles langues du monde. Elle est largement utilisée en Indochine depuis plus de 100 ans. Dans ce contexte, Le Courrier du Vietnam s’est résolument engagé dans une transformation ambitieuse, passant du format annuel papier à l’hebdomadaire imprimé et à la presse en ligne. Grâce à cette transition numérique, le journal diffuse désormais ses informations aisément et couvre tous les domaines - politique, économique, culturel et social - aussi bien au Vietnam que dans le monde. Ce changement a permis à la communauté francophone au Vietnam de s’agrandir et de se renforcer au fil de ces 31 dernières années.

Ayant moi-même séjourné plus de neuf mois dans le pays, j’ai pu constater l’importance de ce média francophone à l’adresse : https://lecourrier.vn qui rapporte en temps réel l’actualité. Consulté quotidiennement par des dizaines de milliers de personnes, dans plus de 100 pays, Le Courrier du Vietnam s’impose comme une véritable passerelle entre le Vietnam et la communauté francophone internationale.

À l’occasion de son 31e anniversaire, je souhaite que Le Courrier du Vietnam continue de promouvoir toujours plus largement l’image du Vietnam et de son peuple auprès du public francophone, tant au niveau national qu’international.

Khamphao Ernthavanh

Ambassadrice du Laos au Vietnam

Mettre en lumière des histoires humaines et la culture vietnamienne

Je suis ravi d’ajouter ma voix à celles de tous ceux qui félicitent Le Courrier du Vietnam, son personnel et son équipe de direction, à l’occasion de ce 31e anniversaire !

Je suis impressionné par la façon dont vous établissez continuellement et avec succès des liens entre le Vietnam et sa communauté française au Vietnam et à l’étranger. En tant qu’ambassadeur de Suisse à Hanoï, j’apprécie le fait que le Vietnam se considère comme un acteur international actif sur les plans politique, économique et culturel. La publication et la promotion d’une revue en langue française est un instrument important pour y parvenir.

Ce que j’apprécie particulièrement dans Le Courrier du Vietnam ce sont ses rubriques qui mettent en lumière des histoires humaines derrière les grandes actualités, ainsi que les articles sur la culture vietnamienne vue à travers une perspective francophone. Ces récits m’ont permis de mieux comprendre la richesse de la culture vietnamienne, et ses habitants.

En Suisse, nous avons souvent des débats publics sur le montant de l’argent des contribuables à investir dans la communication avec les groupes linguistiques minoritaires, y compris nos propres langues officielles : plus de 60% de la population suisse parle l’allemand (allemand standard et suisse allemand) comme langue principale, tandis que plus de 20% parle le français, environ 8% l’italien et moins de 1% le romanche. En outre, plus de 20% des résidents suisses ont une autre langue maternelle, principalement l’anglais, le portugais et l’albanais. Ainsi, après de nombreux débats politiques, nous revenons toujours à la même conclusion : si nous voulons que le tissu et la cohésion de notre société soient forts, nous devons apprécier sa diversité et renforcer le respect de la culture et de la langue de chacun. Nous devons également aider les minorités à renforcer leur identité par le biais de la langue et de la culture à l’école et dans d’autres sphères sociales.

Sur le long terme, la communication entre communautés linguistiques, est un investissement à haut rendement ! C’est un bien public envers lequel l’ensemble de la société doit contribuer. Merci au Courrier du Vietnam pour sa contribution !

Thomas Gass

Ambassadeur de Suisse au Vietnam

Un média des francophones au Vietnam

C’est en 1996, à mon retour de France, que j’ai découvert Le Courrier du Vietnam. À cette époque, ce journal était l’une des rares publications en langue française au Vietnam, aux côtés du journal en français de la Télévision nationale où j’ai eu le privilège de travailler pendant dix ans, et de celui de la Radio nationale La Voix du Vietnam. Avant l’explosion d’Internet, Le Courrier du Vietnam était littéralement la porte d’entrée au monde pour les francophones du pays, offrant un accès unique à l’actualité internationale et nationale.

Dès le premier contact, Le Courrier du Vietnam est devenu pour moi une véritable bouffée d’air frais. Dans un pays où les ressources en langue française étaient limitées, ce journal offrait une fenêtre précieuse sur l’actualité.

Au fil des années, j’ai pris plaisir à explorer les nombreuses rubriques de ce journal hebdomadaire. La section culturelle m’a particulièrement marqué par sa capacité à capturer et à partager avec le public l’essence de la richesse artistique vietnamienne. Mon plus grand souvenir lié au journal remonte à 2021, lorsque je suis tombé par hasard sur un article qui parlait de moi. Ce fut une surprise totale et un moment de fierté, renforçant encore mon attachement à cette revue.

Pour moi, Le Courrier du Vietnam n’est pas une simple publication. C’est un compagnon fidèle, témoin de mes années passées au service de la langue française, et un lien indéfectible avec la culture vietnamienne et la francophonie.

Trân Van Công

Responsable du Centre régional francophone

pour l’Asie et le Pacifique - CREFAP/OIF

Un flambeau francophone en Asie du Sud-Est

Marcher en plein cœur de Hanoï, grimper quelques escaliers, et entrer dans une grande salle où une trentaine de journalistes vietnamiens, pour la plupart des femmes, écrivent et échangent en français a quelque chose d’étonnant et de magique. J’ai réalisé deux reportages sur Le Courrier du Vietnam à dix ans d’intervalle dans l’émission “Destination Francophonie” que je présente sur TV5MONDE. À chaque fois, j’ai ressenti la même ferveur, la même passion de ces journalistes pour faire vivre un journal papier, mais aussi pour la télévision, et tout cela en français !

Ces médias francophones sont de plus en plus rares dans le monde. Beaucoup ont disparu, et peu survivent. Cela fait 31 ans que Le Courrier du Vietnam fait découvrir le pays et le monde francophone en français. Quand je repense à ces conférences de rédaction auxquelles j’ai assisté, à ces journalistes devant leurs écrans, à ces maquettistes, secrétaires de rédaction, présentatrices à la télévision, toutes ces personnes qui s’engagent pour informer en français dans un pays au cœur de l’Asie du Sud-Est, c’est pour moi la preuve que la francophonie est encore vivante dans cette partie du monde et que les Vietnamiennes et les Vietnamiens y sont encore attachés.

Alors, continuez à lire Le Courrier du Vietnam et longue vie à ce média francophone d’exception qui souffle aujourd’hui ses 31 bougies !

Ivan Kabacoff

Responsable des relations institutionnelles

et avec la francophonie

Présentateur de “Destination Francophonie” de TV5MONDE

Hebdomadaire national de référence en langue française

Cher Le Courrier du Vietnam,

Je te souhaite un très bon anniversaire pour tes 31 ans. 31 ans, c’est un bel âge !

Durant ces 31 années, tu as accompagné tant de générations de lecteurs francophones, dont moi.

Depuis que je t’ai découvert, tu es devenu indissociable de mon apprentissage du français. Tu m’as fourni des mots et des expressions françaises adéquates chaque fois que je cherchais à nommer telle ou telle réalité vietnamienne. Je t’ai trouvé particulièrement utile lorsque j’étudiais la traduction et l’interprétation.

Depuis que je suis enseignant de français à l’université, je ne cesse de te recommander à mes étudiants. Je leur conseille de te lire afin d’enrichir non seulement leurs connaissances linguistiques, mais aussi culturelles. Car tes pages ne contiennent pas seulement du français, mais aussi des richesses culturelles.

Chez toi, j’adore presque tout : de “POLITIQUE“ jusqu’à “GASTRONOMIE“ en passant par “DOSSIER“, dont les textes de qualité sont écrits par les meilleurs rédacteurs, journalistes et traducteurs francophones du Vietnam.

J’apprécie également le concours “Jeunes Reporters Francophones” que tu organises chaque année pour les étudiants francophones. C’est une excellente initiative, offrant à ces derniers une occasion d’écrire en français et de se glisser dans la peau d’un journaliste en herbe.

Ainsi, tu as contribué et continues de contribuer au rayonnement de la langue et de la culture françaises.

En bref, tu mérites d’être l’hebdomadaire national de référence en langue française.

Longue vie à toi !

Pham Duy Thiên

Doyen du Département de français

Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville

Découverte de choses nouvelles et intéressantes

À l’occasion de la célébration de l’anniversaire du Courrier du Vietnam, je tiens à adresser mes félicitations les plus sincères au seul hebdomadaire en langue française au Vietnam.

Actuellement, il y a une grande variété de journaux numériques, y compris Le Courrier du Vietnam. Cela fait deux ans que j’ai été introduite à la version en papier par mon professeur de français de l’Institut d’échanges culturels avec la France (IDECAF). Après une journée de travail fatigante devant l’écran de mon ordinateur, lire le journal le soir est une expérience vraiment plaisante pour moi. Prendre une pause des écrans est essentiel. Je maintiens donc ma routine d’achat chaque semaine.

En outre, je suis quelqu’un qui aime voyager, donc je me plonge toujours dans les articles des rubriques “CULTURE” et “DÉCOUVERTE”. Grâce à eux, je peux obtenir toutes les informations intéressantes sur la culture de mon pays. La lecture du magazine me permet d’avoir une meilleure maîtrise de la langue française et aussi de découvrir des choses nouvelles et intéressantes. Je tiens aussi à souligner la qualité du “DOSSIER”, qui est à la fois long et détaillé. Il offre aux lecteurs la possibilité de plonger davantage dans un thème spécifique de manière approfondie et réfléchie.

J’espère que Le Courrier du Vietnam continuera son remarquable voyage en partageant des informations essentielles, locales et internationales, avec ses lecteurs, non seulement au Vietnam, mais aussi à l’échelle mondiale. Toutes mes félicitations pour ses 31 ans d’existence !

Dinh Thanh Tâm

Fidèle lectrice du Courrier du Vietnam

Un compagnon et un conseiller de choix

Je m’appelle Châu, j’ai 31 ans et je suis étudiante en langue française depuis quelques années à l’Institut d’échanges culturels avec la France (IDECAF). Le Courrier du Vietnam a été et continue d’être un compagnon et un conseiller de choix dans mon apprentissage. Toutes ses nombreuses rubriques me permettent de suivre au plus près les dernières informations relatives au Vietnam - politique, économie, culture et société - en langue française.

Parmi toutes les rubriques, celle qui me tient particulièrement à cœur est liée au tourisme. Depuis mes études dans ce domaine, j’ai eu beaucoup de plaisir à lire les nombreux articles qui promeuvent le tourisme vietnamien.

Il y a quelques semaines, j’ai été ravie de lire un article concernant ma province d’origine. En effet, paru en ligne le 20 juin dernier, l’article sur la province de Binh Thuân (Centre) montre que cette région dynamique se propose de développer le secteur touristique au travers les technologies de l’information et de la communication.

En véritable ambassadeur de la langue française au Vietnam, notre hebdomadaire préféré propose une vision claire de l’actualité et utile pour tous les amoureux de la langue de Molière. Nous lui souhaitons un bel anniversaire et une longue vie !

Lâm Thi Huynh Châu

Étudiante en langue française à l’IDECAF