Lào Cai

Produits OCOP : l’essor qualitatif d’un savoir-faire local

À Lào Cai (Nord), la course au volume cède la place à une exigence stricte de qualité pour les produits OCOP. Soutenus par la province, les producteurs locaux se réinventent pour conquérir de nouveaux réseaux de distribution et satisfaire une clientèle exigeante.

>> Lào Cai : une "ceinture de bien-être" pour conquérir l’Asie

>> Fête nationale : la province de Lào Cai se prépare à l’affluence touristique

>> Ouverture du Festival d'automne de Sa Pa 2026

Photo : VNA/CVN

Le programme OCOP (One Commune, One Product - À chaque commune son produit) entre à Lào Cai (Nord) dans une phase de réexamen et de sélection plus rigoureuse. Après une période où le nombre de produits reconnus constituait un indicateur important, l’enjeu est désormais de renforcer la qualité et la capacité des produits locaux à s’imposer sur le marché.

La réalité de la mise en œuvre du programme montre que l’obtention d’une étoile est déjà difficile, tandis que maintenir son niveau de qualité et accéder à un classement supérieur l’est davantage. La province compte actuellement 563 produits OCOP classés de trois à cinq étoiles. Mais la réévaluation organisée tous les trois ans exerce une pression importante sur les producteurs, qui doivent constamment renouveler leurs méthodes.

Photo : VNA/CVN

Les résultats de la première évaluation de 2026 illustrent cette exigence croissante. La province n’a reconnu que 14 produits répondant aux critères de quatre étoiles, dont 11 ayant obtenu une étoile supplémentaire et un ayant fait l’objet d’une nouvelle évaluation. Par ailleurs, 44 produits ont satisfait aux critères de trois étoiles. Ces chiffres témoignent de la concurrence et du durcissement des critères appliqués par le conseil d’évaluation.

Depuis août 2026, les produits OCOP classés trois étoiles ou plus doivent, selon les nouvelles dispositions, disposer d’un certificat de propriété intellectuelle. Cette exigence vise à renforcer la responsabilité des producteurs à l’égard des consommateurs et à relever les standards applicables aux produits locaux.

Photo : VNA/CVN

Pour Nguyên Huu Truong, vice-directeur adjoint de la Sous-direction de la qualité et du développement rural, le respect et le relèvement des normes ne relèvent plus seulement des orientations des organismes de gestion. Ils sont devenus, selon lui, une ''exigence vitale'' pour les établissements de production désireux d’accroître la valeur des produits agricoles locaux.

Cette évolution oblige plusieurs producteurs à engager des investissements importants. Lâm Van Thuân, propriétaire de l’établissement Sâu Chua My Tuu Sa Pa, explique que son entreprise a choisi d’investir d’abord dans un système de production structuré avant de penser aux bénéfices. Selon lui, l’installation, en zone montagneuse, de machines et de technologies modernes de contrôle de l’hygiène nécessite des capitaux beaucoup plus importants qu’en plaine.

Cette stratégie a toutefois permis à l’établissement d’obtenir des résultats concrets. Grâce à l’application de technologies modernes de filtration et à la mise en place d’un système de gestion de la sécurité alimentaire conforme à la norme ISO 22000:2018, son produit a été reclassé quatre étoiles lors de la dernière évaluation. L’établissement développe également un modèle d’agriculture circulaire en utilisant les résidus de distillation comme aliments pour le bétail. Cette démarche permet, selon les informations fournies par l’établissement, d’optimiser les coûts et d’élargir les canaux de distribution auprès de clients professionnels.

Tous les producteurs ne disposent cependant pas des mêmes conditions pour franchir cette étape. L’écart entre les méthodes de production artisanales et traditionnelles et les normes modernes de contrôle industriel constitue encore une difficulté.

Photo : Tây Bac Hiên Vinh/CVN

La Coopérative de production et de transformation des produits agricoles Tây Bac Hiên Vinh souhaite ainsi faire passer ses produits de viande séchée suspendue au-dessus du foyer de trois à quatre étoiles. Sa directrice, Dông Thi Hiên, identifie toutefois un ''point d’étranglement dans le respect des exigences de la certification HACCP". Le produit doit conserver son procédé traditionnel de séchage au bois afin de préserver sa saveur locale, ce qui rend difficile la conciliation entre cette méthode artisanale et les normes modernes de sécurité.

La coopérative compte actuellement six produits classés trois étoiles. Elle s’efforce également d’améliorer ses emballages et ses étiquettes afin de renforcer leur compétitivité. Dông Thi Hiên estime néanmoins que les difficultés liées à la certification HACCP nécessitent des orientations plus détaillées et plus souples de la part des organismes spécialisés, afin d’aider les coopératives à préserver l’identité de leurs produits tout en respectant le cadre juridique.

À l’inverse, les entreprises ayant standardisé tôt leurs zones de matières premières disposent d’un avantage dans le processus de reclassement. La Compagnie par actions Nam Duoc Dai Phú An, dans la commune de Mâu A, a ainsi obtenu quatre étoiles pour trois produits : huile essentielle végétale, huile essentielle de cannelle et huile essentielle de citronnelle.

Son président du conseil d’administration, Dô Duc Tinh, explique que l’entreprise a réexaminé et modernisé l’ensemble de ses processus pour faire passer ses produits de trois à quatre étoiles. Il insiste notamment sur "le contrôle rigoureux de la zone de matières premières de cannelle, cultivée selon une orientation biologique et répondant aux normes VietGAP". Pour lui, la qualité fondamentale du produit ne réside pas dans son apparence, mais dans sa qualité intrinsèque.

Ce contrôle a permis à l’entreprise de mettre en place un réseau de distributeurs exclusifs à l’échelle nationale et de préparer son objectif de faire accéder ses principales gammes au niveau de cinq étoiles.

Photo : VNA/CVN

Face aux difficultés rencontrées par les producteurs, Lào Cai a mis en place des mesures d’accompagnement. Le Service de l’agriculture et de l’environnement est chargé de coordonner avec les services concernés l’accompagnement des communes et quartiers dans la mise en œuvre du programme OCOP. Il propose également des financements destinés à la présentation, à la promotion et à la promotion commerciale des produits.

Selon le plan pour 2026, la province vise la reconnaissance d’au moins 60 nouveaux produits potentiels répondant aux critères OCOP de trois étoiles ou plus. Elle donne également la priorité au développement des organisations économiques, avec l’objectif que les coopératives représentent au moins 60% des entités porteuses de produits OCOP.

Photo : VNA/CVN

La transformation numérique constitue un autre axe du plan provincial. Lào Cai vise ainsi 100% de produits OCOP présents sur les plateformes de commerce électronique et disposant d’un compte de paiement électronique. La province ambitionne également que 80% des producteurs possèdent leur propre site Internet de promotion.

À cela s’ajoute l’intégration de sources de financement préférentielles de la Banque des politiques sociales et de différents fonds d’appui au développement. Ces ressources doivent permettre aux établissements de lever leurs difficultés financières et d’investir plus résolument dans la modernisation de leurs technologies de production.

Dans cette perspective, le reclassement des produits OCOP ne constitue pas seulement une course aux étoiles. Le texte source le présente comme une transformation nécessaire pour accroître la capacité de développement des produits agricoles locaux. L’initiative des producteurs, associée aux mesures d’accompagnement de la province, doit permettre aux produits emblématiques des zones montagneuses de consolider leur marque, d’accéder à de grands marchés et de générer une valeur économique durable pour les populations locales.

Dan Thanh/CVN