Le président de l'AN visite l’Université d'État des études orientales de Tachkent

Le 7 avril, dans le cadre de sa visite officielle en Ouzbékistan, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, accompagné de son épouse, Nguyên Thi Thanh Nga, a visité l’Université d'État des études orientales de Tachkent, l’une des plus anciennes et prestigieuses institutions du pays dans le domaine des études orientales, fondée en 1918.

L’établissement abrite un département d’enseignement du vietnamien. Lors d’un échange avec des enseignants et étudiants, Trân Thanh Mân a souligné que la langue constitue un pont essentiel entre les peuples, et que les apprenants jouent un rôle actif dans le renforcement de l’amitié entre le Vietnam et l’Ouzbékistan. Il a exprimé l’espoir que nombre d’entre eux deviendront diplomates, chercheurs ou interprètes contribuant au développement des relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Il a souhaité que davantage d’étudiants ouzbeks aient l’opportunité d’étudier et de travailler au Vietnam, de découvrir sa culture et son dynamisme. Saluant le protocole d’accord de coopération signé en 2011 entre l’Université d'État des études orientales de Tachkent et l’Université nationale de Hanoï, il s’est déclaré convaincu que les liens entre les deux établissements continueront de se développer.

Lors d’une réunion avec le conseil d’administration de l’Université d'État des études orientales de Tachkent, il lui a proposé de renforcer la coopération avec les grandes universités vietnamiennes, de développer des projets conjoints, et d’encourager l’intégration des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans l’enseignement. Il a également invité l’université à participer à la 7e conférence sur les études vietnamiennes prévue cette année au Vietnam.

À l’issue de la visite, Trân Thanh Mân a signé le livre d’or de l’université. Le même jour, il est allé déposer des fleurs au monument de l’indépendance à Tachkent.

VNA/CVN