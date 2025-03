Commémoration des 504 victimes du massacre de Son My à Quang Ngai

Le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Quang Ngai (Centre) a organisé, dimanche 16 mars, une cérémonie au mémorial de Son My, dans la commune de Tinh Khê, ville de Quang Ngai, pour honorer la mémoire des 504 civils massacrés il y a 57 ans par une brigade d'infanterie de l'armée américaine.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de l'événement, Nguyên Van Thành, directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, a rappelé que, le matin du 16 mars 1968, 504 habitants de Son My, principalement des personnes âgées, des femmes et des enfants, ont été brutalement assassinés par des soldats américains. Nguyên Van Thanh a souligné que ce massacre a laissé une cicatrice indélébile dans le cœur du peuple vietnamien et a suscité l'indignation à travers le monde.

Photo : VNA/CVN

Le massacre de Son My n'est pas le seul mais un cas typique des crimes brutaux que les forces guerrières ont commis contre les habitants de Quang Ngai et du Vietnam durant la guerre. Il symbolise la souffrance profonde endurée par le peuple vietnamien.

Lors de la cérémonie, les responsables de Quang Ngai et d'autres participants ont offert de l'encens en commémoration des 504 civils innocents tués.

VNA/CVN