Pham Minh Chinh en visite à Vinh Phuc : focus sur des projets stratégiques

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement s'est rendu au complexe d'élevage bovin et de transformation de viande de bœuf Vinabeef Tam Dao. D'un investissement total de 1.670 milliards de dôngs (66,8 millions de dollars), ce complexe est le fruit d'une coopération entre Vilico, une société membre de Vinamilk, et le groupe japonais Sojitz.

Le projet vise à concrétiser un protocole d'accord de 500 millions de dollars signé entre Vinamilk, Vilico, Sojitz et la province de Vinh Phuc lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Japon en 2021. Les travaux ont débuté en 2023.

Le complexe comprend une usine de transformation de viande d'une capacité annuelle de 30.000 bovins, soit 10.000 tonnes de viande. Dotée d'une technologie européenne de pointe et de l'expertise japonaise en matière de transformation de la viande, l'installation répond aux normes internationales de sécurité alimentaire et de durabilité.

La ferme d'élevage de bovins, d'une capacité allant jusqu'à 10.000 têtes, devrait entrer en service en mai 2025. Forte de l'expérience de Vinamilk, elle sera construite et exploitée selon des normes élevées telles que Global GAP S.L.P., permettant ainsi de compléter un processus intégré "3 en 1", allant de l'élevage à la production et à la distribution.

"Harmonisation des intérêts, de partage des risques"

Le Premier ministre a félicité Sojitz et ses partenaires vietnamiens pour avoir surmonté les difficultés, notamment la pandémie de COVID-19, afin de mener à bien le projet. Il a appelé les entreprises japonaises à poursuivre et élargir leurs investissements afin de faire du Vietnam une base de production stratégique. Il a affirmé que le gouvernement soutient et crée des conditions favorables pour que les entreprises étrangères, japonaises en particulier, puissent investir efficacement au Vietnam, dans un esprit d'"harmonisation des intérêts, de partage des risques".

Il s'est dit convaincu que le complexe Vinabeef Tam Dao se développerait avec succès et contribuerait à assurer le bien-être social de la province de Vinh Phuc ainsi que du Vietnam. En outre, ce projet renforcera davantage les relations Vietnam - Japon, les rendant plus substantielles et efficaces.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le Premier ministre a assisté à la cérémonie de mise en chantier de la première phase d'un projet de logement social dans la zone urbaine de Nam Vinh Yên. Ce projet prévoit la construction de 38 immeubles et plus de 5.300 appartements, sur une superficie de 17 hectares, avec un investissement de plus de 7.000 milliards de dôngs. Il devrait être achevé avant 2030.

Pham Minh Chinh a rappelé que le développement du logement social est une priorité gouvernementale et a demandé aux autorités de renforcer la réglementation, d'assurer la qualité des constructions et de lutter contre les fraudes.

Une planification respectueuse du paysage naturel

Selon le chef du gouvernement, les investisseurs doivent transformer leurs promesses en actions concrètes, en veillant à la transparence des projets et au respect des droits et intérêts légitimes du peuple.

Il a confié au ministère de la Construction, ainsi qu'aux ministères et branches concernés, la tâche de continuer à développer et perfectionner les normes et réglementations pour répondre aux exigences de logements modernes, civilisés, lumineux, verts, propres et esthétiques, en vue d'une mise en œuvre systématique à l'échelle nationale.

Le Premier ministre a inspecté la zone prévue pour la construction du complexe urbain écologique de Vinh Phuc, qui couvrira plus de 1.700 ha dans les districts de Yên Lac, Binh Xuyên et la ville de Vinh Yên. Ce projet a été conçu pour accueillir environ 86.000 habitants, avec un investissement total estimé à 77.000 milliards de dôngs.

Pham Minh Chinh a insisté sur un aménagement moderne et respectueux de l'environnement, garantissant un développement urbain durable.

En outre, il a visité la future zone touristique de Tam Dao 2, dans le bourg de Dai Dinh, district de Tam Dao, exhortant à une planification respectueuse du paysage naturel et à un développement touristique intégré aux infrastructures locales.

VNA/CVN