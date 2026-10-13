Le Vietnam teste l’exemption de visa pour les groupes de touristes chinois à Khanh Hoa

Les visiteurs éligibles doivent voyager en groupes d’au moins deux personnes dans le cadre de voyages organisés par des agences vietnamiennes de voyages internationaux. Ce séjour, encadré par la législation locale relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers, est limité à une durée maximale de 30 jours.

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Photo : VNA/CVN

Le gouvernement a approuvé un programme pilote d’exemption de visa pour les citoyens chinois voyageant en groupe dans la province de Khanh Hoa (Centre-Sud) durant l’Année de coopération touristique Vietnam - Chine 2026-2027, selon une résolution signée le 12 octobre par le vice-Premier ministre Phan Van Giang.

En vertu de la Résolution N°325/NQ-CP, le dispositif s’applique aux citoyens chinois titulaires d’un passeport ordinaire en cours de validité, à l’exclusion des détenteurs de passeports délivrés par les Régions administratives spéciales chinoises de Hong Kong et de Macao.

Les visiteurs éligibles doivent voyager en groupes d’au moins deux personnes dans le cadre de voyages organisés par des agences vietnamiennes de voyages internationaux, conformément à la Loi sur l’entrée, la sortie, le transit et le séjour des étrangers au Vietnam. La durée de chaque séjour ne doit pas excéder 30 jours.

Ce programme pilote est limité à la province de Khanh Hoà. Les visiteurs doivent arriver par vol direct depuis la Chine continentale à l’aéroport international de Cam Ranh et effectuer leur entrée ainsi que leur sortie du Vietnam via ce même aéroport.

Cette mesure est entrée en vigueur le 12 octobre 2026 et le restera jusqu’au 31 décembre 2027.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme est chargé d’élaborer les directives relatives aux procédures et à la mise en œuvre du programme. Cela inclut la définition des critères et principes de sélection et de gestion des agences vietnamiennes de voyages internationaux éligibles, ainsi que la coordination avec les autorités locales pour garantir une mise en œuvre efficace et une gestion optimale des touristes.

Il collaborera également avec le ministère des Affaires étrangères pour intensifier la communication autour de cette mesure afin d’en maximiser l’efficacité.

Parallèlement, le ministère de la Police fournira des orientations concernant les procédures d’entrée, de sortie et de séjour applicables aux détenteurs de passeports ordinaires chinois participant aux voyages organisés en groupe couverts par ce régime d’exemption de visa.

Photo : VNA/CVN

La Chine consolide sa position de premier marché émetteur pour le tourisme vietnamien, d'après les récents bilans de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam.

La Chine confirme son rang de premier marché émetteur pour le tourisme vietnamien, selon les dernières données de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam. En 2025, le pays a attiré plus de 5,28 millions de visiteurs en provenance de Chine continentale, une performance remarquable qui représentait à elle seule un quart des arrivées internationales.

Cette tendance haussière ne faiblit pas en 2026 : au cours des neuf premiers mois de l'année, le flux a déjà franchi la barre des 3,9 millions de voyageurs. Ce contingent massif constitue à ce jour 22,4% du total des entrées étrangères dans le pays.

VNA/CVN