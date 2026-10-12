Hanoï lance un safari géant à l’ouest de la capitale

Lancé le 9 octobre, le parc safari de Ba Vi ambitionne de s'imposer comme une destination majeure d’écotourisme et de conservation à l'ouest de Hanoï. Sur près de 299 ha, il associera habitats semi-naturels, espaces verts, activités éducatives et nouveaux emplois pour les communautés locales.

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Photo : Sun Group/CVN

Le Comité populaire de Hanoï a donné, le 9 octobre, le coup d’envoi des travaux du parc safari de Ba Vi, l’un des projets phares lancés à l’occasion du 72ᵉ anniversaire de la Journée de la libération de la capitale. Situé dans la commune de Ba Vi, à environ 60 km à l’ouest du centre-ville, le site s’étendra sur près de 299 ha.

Le projet, réalisé par le conglomérat immobilier privé Sun Group, représente un investissement annoncé de plus de 6.500 milliards de dôngs. Les travaux sont prévus du 4e trimestre 2026 au 2e trimestre 2030.

Le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, a déclaré que ce chantier, couplé à une série d’autres projets culturels, touristiques et commerciaux lancés pour le 72e anniversaire de la libération de la capitale, doit contribuer à valoriser pleinement les atouts de Hanoi, à enrichir son offre de services et à ouvrir de nouveaux espaces de développement pour la ville.

Le déploiement du projet doit impérativement s’aligner sur les règles d’urbanisme, tout en plaçant la sauvegarde du patrimoine historico-culturel et de l’environnement au cœur des priorités, a-t-il indiqué, soulignant la nécessité de garantir un juste équilibre entre les intérêts de l’État, des citoyens et des investisseurs.

Un parc conçu autour des habitats naturels

Le parc sera aménagé dans un style tropical et entièrement en dehors des limites du Parc national de Ba Vi, préservant ainsi les espaces forestiers protégés. Sa conception a été confiée au cabinet américain PGAV Destinations, spécialisé dans les parcs, les safaris, les musées et les destinations touristiques.

Photo : Sun Group/CVN

Le cœur du site sera constitué d’espaces où les animaux pourront évoluer et être soignés dans des conditions proches de leur milieu naturel. Le projet prévoit également un centre vétérinaire, des activités de recherche et d’éducation, ainsi que des espaces d’exposition et de sensibilisation du public à la conservation.

Les visiteurs pourront observer les animaux et découvrir leurs comportements dans un environnement conçu pour privilégier leur bien-être. Des spectacles animaliers répondant aux normes internationales sont également annoncés. Des espaces de loisirs et des activités de découverte, accessibles par différents moyens de transport, viendront enrichir l’offre.

Un choix d’aménagement distingue le projet : 81,8% de sa superficie seront consacrés aux espaces verts et aux plans d’eau. Ces milieux doivent former des corridors écologiques, fournir des habitats aux animaux et contribuer à l’expérience des visiteurs. Une fois pleinement opérationnel, le parc espère accueillir environ six millions de personnes par an.

Des retombées attendues pour les habitants

Au-delà de sa vocation touristique, le projet entend dynamiser l’économie locale et ouvrir de nouvelles perspectives d’emploi. La construction devrait mobiliser environ 400 à 500 travailleurs, tandis que l’exploitation du site pourrait nécessiter de 700 à 1.000 employés.

Les habitants de Ba Vi pourraient également bénéficier de formations professionnelles, d’une priorité à l’embauche et de débouchés dans des secteurs connexes : hébergement, restauration, transport et vente de produits locaux. L’objectif affiché est d’élargir les opportunités de revenus et de faire émerger de nouvelles activités liées au tourisme et aux services, en complément de l’agriculture.

Un représentant de Sun Group présente le parc comme un projet touristique, mais aussi comme un espace de conservation destiné à sensibiliser les jeunes générations à la préservation des écosystèmes. Le groupe affirme vouloir privilégier les espaces verts, adapter les habitats aux animaux et accompagner les communautés locales dans la préservation de leur identité culturelle.

Une ambition à concrétiser

Le parc safari de Ba Vi s’inscrit dans la volonté de faire du tourisme un secteur économique de premier plan et dans les orientations de développement à long terme de Hanoï. Une proposition d’investissement pour une deuxième phase, dans le secteur sud adjacent au parc national, pourrait être examinée ultérieurement.

Le succès du projet dépendra toutefois de sa capacité à concilier fréquentation touristique, protection de la nature et retombées tangibles pour les habitants. Son implantation hors du parc national et la place accordée aux espaces verts constituent des éléments importants, mais la qualité de leur mise en œuvre sera déterminante.

Si ces ambitions se concrétisent, le parc pourrait devenir un pôle d'attraction majeur à l'ouest de la capitale, tout en contribuant à diversifier l’économie locale.

Thuy Hà/CVN