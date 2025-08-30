Traité d’interdiction des essais nucléaires : l’ONU presse les États

Il y a un besoin urgent que le monde s'attaque aux essais nucléaires, et le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) joue un rôle essentiel pour prévenir les essais nucléaires à l'avenir, ont fait valoir deux responsables de l'ONU à l'occasion de la Journée internationale contre les essais nucléaires, célébrée ce vendredi 29 août.

Photo : Wikimedia/CVN

"Quatre-vingt ans après la fondation des Nations Unies mais aussi après la première utilisation des armes nucléaires, le monde doit rassembler le courage et la conviction nécessaires pour enfin tourner cette page", indique un éditorial signé par Philemon Yang, président de l'Assemblée générale des Nations unies, et par Robert Floyd, secrétaire exécutif de l'Organisation pour le traité d'interdiction complète des essais nucléaires.

Intitulé "De Trinity à aujourd'hui : tourner la page des essais nucléaires", cet article appelle à faire preuve de courage et de conviction pour parvenir à une entrée en vigueur du TICE.

L'ouverture à la signature du TICE en 1996 a été une étape importante dans la bonne direction, indique-t-il. "Ce traité historique a considérablement renforcé la sécurité mondiale, établissant une norme mondiale contre les essais nucléaires. Moins d'une douzaine d'essais nucléaires ont eu lieu depuis".

En 2009, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 29 août Journée internationale contre les essais nucléaires, en hommage à la fermeture du site d'essai nucléaire de Semipalatinsk, dans l'actuel Kazakhstan, à cette même date en 1991. Ce site avait connu à lui seul 456 explosions nucléaires en quatre décennies d'essais. Cette journée sert à rappeler solennellement que les essais nucléaires doivent devenir une relique du passé.

Xinhua/VNA/CVN