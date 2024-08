Le chef de l'ONU appelle à interdire "pour de bon" les essais nucléaires

>> L’ASEAN s’oppose aux essais nucléaires sous toutes leurs formes

>> Essais nucléaires : la France "a une dette" envers la Polynésie française

>> Le chef de l'ONU appelle à l'élimination des armes nucléaires

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans son message, M. Guterres a rappelé qu'en près de 80 ans, plus de 2.000 essais nucléaires ont été menés sur plus de 60 sites à travers le monde, laissant "un héritage de destruction, rendant des terres inhabitables et créant des problèmes de santé à long terme pour les populations".

Il a averti que les récents appels à la reprise des essais nucléaires démontraient que les terribles leçons du passé "sont oubliées ou ignorées".

"À l'occasion de la Journée internationale contre les essais nucléaires, le monde doit parler d'une seule voix pour mettre fin à cette pratique une fois pour toutes", a-t-il souligné.

Notant que le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires est la seule interdiction de tous les essais nucléaires et un outil de sécurité essentiel et vérifiable, M. Guterres a déploré qu'"il n'est pas encore en vigueur".

Xinhua/VNA/CVN