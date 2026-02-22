Hô Chi Minh-Ville

Trafic record à Tân Son Nhât pour la fin des congés du Nouvel An lunaire

Selon le Centre des opérations de l’aéroport international de Tân Son Nhât, le 22 février, dernier jour des congés du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, l’aéroport a assuré 1.069 vols et accueilli près de 177.860 passagers, un niveau nettement supérieur aux prévisions initiales, qui tablaient sur une moyenne quotidienne d’environ 145.000 passagers et un pic estimé à 165.000 passagers.

Photo : VNA/CVN

Dans le détail, le terminal T1, dédié aux vols intérieurs opérés par Vietjet Air, a pris en charge 263 vols, transportant plus de 45 000 passagers. Au terminal T2, réservé aux vols internationaux, les flux se sont révélés relativement équilibrés, avec plus de 31 500 passagers au départ et environ 33 100 à l’arrivée à Ho Chi Minh-Ville.

Le terminal T3, mis en service en 2025, a enregistré une affluence particulièrement élevée. Assurant actuellement les vols intérieurs de Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO, Bamboo Airways, Vietravel Airlines et Sun PhuQuoc Airways, ce terminal a traité 454 vols pour près de 68 000 passagers, dont plus de 42 300 arrivées au cours de la journée.

Malgré cette forte affluence, les opérations aéroportuaires se sont déroulées de manière stable, sûre et fluide, témoignant de la capacité de gestion et d’adaptation de l’aéroport face aux pics de trafic liés au Têt.

VNA/CVN