Cérémonie solennelle de prières pour la paix nationale et en mémoire des victimes du COVID-19

|Les dirigeants du Comité du Front de la Patrie de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que de nombreuses autres unités, ont observé une minute de silence en hommage aux victimes du COVID-19.
|Photo : Xuân Khu/VNA/CVN
Prenant la parole lors de la cérémonie, Nguyên Phuoc Lôc, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du FPV de la ville, a rappelé la résilience et la solidarité exemplaires de la mégapole face à cette crise sanitaire sans précédent.
Il a souligné que, sous la direction du Parti et des autorités, le FPV avait mobilisé l’ensemble du système politique, appelant chaque citoyen à s’unir activement dans la lutte contre l’épidémie. Bien que la protection de la vie humaine ait toujours constitué la priorité absolue du Parti et de l’État, la violence inédite de la pandémie a néanmoins causé la lourde perte en vie humaine.
|La cérémonie commémorative en hommage aux victimes du COVID-19 a été organisée par le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville et le Conseil exécutif de l'Association bouddhiste du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville.
|Photo : Xuân Khu/VNA/CVN
Selon lui, cet hommage dépasse le cadre d’un simple rituel traditionnel du Nouvel An dédié aux défunts. Il constitue une occasion précieuse de raviver et de perpétuer l’esprit de la grande union nationale, force fondamentale pour bâtir une Hô Chi Minh-Ville civilisée, moderne et solidaire, contribuant ainsi à l’édification d’un Vietnam prospère et puissant.
À l’issue des allocutions, le FPV, en coordination avec l’Église bouddhique du Vietnam (EBV) de la ville, a procédé à l’accomplissement des rites bouddhiques de requiem, priant pour le repos des âmes des victimes de la pandémie.
|La cérémonie d’ouverture s’était tenue en présence du vénérable Thich Tri Quang, patriarche suprême du Conseil de patronage de l’EBV.
|Photo : Xuân Khu/VNA/CVN
Plus tôt dans la matinée, au sein de la pagode Viet Nam Quôc Tu, le Conseil d’administration local de l’EBV avait inauguré l’Assemblée du Dharma du Bouddha de la Médecine.
Cet événement spirituel, rassemblant des milliers de moines, nonnes et fidèles, visait à prier pour la paix nationale, une météo clémente et l’éradication des épidémies. La cérémonie d’ouverture s’était tenue en présence du vénérable Thich Tri Quang, patriarche suprême du Conseil de patronage de l’EBV.
VNA/CVN