Plus de 8.350 naissances en quatre jours de Têt

Dans un rapport rapide sur les activités sanitaires durant les congés du Nouvel An lunaire adressé le 18 février au Bureau du gouvernement, le ministère de la Santé a indiqué que, selon les données consolidées provenant des hôpitaux relevant directement du ministère, de 34 services provinciaux et municipaux de la santé ainsi que des services médicaux sectoriels à l’échelle nationale, 89.006 patients étaient en cours de traitement dans les établissements de santé à la mi-journée du 18 février (deuxième jour du Têt).

Au cours des dernières 24 heures, plus de 39.200 consultations et prises en charge d’urgence ont été assurées. Les équipes médicales ont réalisé plus de 2.200 interventions chirurgicales, dont 407 opérations en situation d’urgence.

Photo : TH/CVN

S’agissant des naissances, 2.011 nouveau-nés ont vu le jour au cours des dernières 24 heures. Sur l’ensemble des quatre premiers jours des congés du Têt (du matin du 14 février au matin du 18 février, soit du 28e jour du dernier mois lunaire au deuxième jour du Têt Bính Ngọ), 8.358 enfants sont nés par voie naturelle ou par césarienne dans les structures de santé à travers le pays.

Le volume total des réserves de sang destiné aux soins et aux traitements s’élevait à 19.857 unités à la mi-journée du 18 février. Les premier et deuxième jours du Têt, de nombreux citoyens ont participé à des dons de sang et de plaquettes à l’Institut central d’hématologie et de transfusion sanguine, contribuant à renforcer les capacités de réponse du système de santé.

En matière d’accidents, 2.876 consultations et admissions aux urgences ont été recensées pour des cas suspectés liés à des accidents de la circulation. Parmi eux, 1.189 patients ont dû être hospitalisés ou placés sous surveillance. Le nombre de transferts vers des établissements de niveau supérieur pour suspicion d’accidents de la route s’est élevé à 262 cas au cours des dernières 24 heures, portant le total à 1.253 sur les trois premiers jours de congé.

Vingt et un décès suspectés liés à des accidents de la circulation ont été signalés durant les dernières 24 heures, dont huit avant l’admission à l’hôpital, trois à l’hôpital et dix cas pour lesquels le pronostic vital était engagé et les familles ont demandé le retour au domicile.

Concernant les incidents liés aux pétards et feux d’artifice, 66 cas de consultation ou de prise en charge d’urgence ont été enregistrés en 24 heures, soit un total de 267 cas sur quatre jours. Trente-quatre admissions hospitalières ont été recensées sur la même période de 24 heures, portant le total à 141 cas durant les congés.

S’agissant de la situation épidémiologique pendant le Têt, les rapports des instituts d’hygiène et d’épidémiologie, des instituts Pasteur, des instituts de paludisme-parasitologie-entomologie, des Centres provinciaux de contrôle des maladies et des Centres de quarantaine sanitaire internationale indiquent qu’entre 11h30 le 17 février et 11h30 le 18 février, 144 cas de dengue ont été signalés, sans décès, soit une diminution de 139 cas par rapport à la veille.

La maladie main-pied-bouche a enregistré 134 cas, sans décès, en baisse de 31 cas. La rougeole a totalisé 14 cas, sans décès, soit une hausse de cinq cas par rapport à la journée précédente. Aucun cas de diphtérie ni d’infection à streptocoque porcin n’a été signalé. Les autres maladies transmissibles demeurent stables et aucun foyer épidémique concentré n’a été recensé.

Selon le ministère de la Santé, durant les congés du Nouvel An lunaire, le secteur de la santé a assuré l’approvisionnement suffisant en médicaments pour les soins, le traitement et la prévention des maladies.

À 12h00 le 18 février, ainsi que sur la période du 14 au 18 février, aucune information ne faisait état de pénuries de médicaments dans les établissements de santé à l’échelle nationale.

VNA/CVN