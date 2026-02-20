Têt du Cheval 2026 : des communications fluides et sécurisées

Selon l’Autorité des télécommunications relevant du ministère des Sciences et des Technologies, les communications ont été assurées de manière sûre, stable et continue durant le Nouvel An lunaire 2026 (du 14 au 18 février), répondant pleinement aux besoins de la population sans aucune interruption de service.

Les opérateurs ont mis en œuvre de façon proactive des plans techniques, renforcé la capacité des réseaux, assuré des permanences 24h/24 et 7j/7 et maintenu des équipes d’intervention prêtes à agir durant les périodes de forte affluence.

Le Groupe des postes et des télécommunications du Vietnam (VNPT) a ainsi installé 125 stations mobiles temporaires sur les sites accueillant de grands rassemblements. La MobiFone a mobilisé des véhicules émetteurs supplémentaires dans les zones de festivals, les places publiques et les sites de feux d’artifice. FPT Telecom a constitué des équipes d’intervention d’urgence, tandis que VNPT a bénéficié du renfort de 190 techniciens partenaires. Parallèlement, les plans de secours en équipements et en alimentation électrique ont été pleinement opérationnels.

Dès le 14 février (27ᵉ jour du dernier mois lunaire), les entreprises ont accru la capacité de transmission sur les nœuds stratégiques du réseau. Le 16 février (29ᵉ jour du dernier mois lunaire), les systèmes ont été placés en mode de "gel technique" à partir de minuit afin de garantir la sécurité du réseau, plusieurs axes de connexion voyant leur capacité doublée par rapport à un jour ordinaire. Au moment du passage à la nouvelle année, le 17 février, le trafic a atteint 82 % de la capacité globale, sans dépasser les seuils de sécurité.

Les opérateurs ont en outre renforcé la cybersécurité et la lutte contre les fraudes en ligne. Les communications maritimes et les services de recherche et de sauvetage ont été maintenues en état d’alerte élevé par la Société vietnamienne de communications et d'électronique maritimes (Vishipel).

Grâce à ces mesures, les échanges de vœux, la connectivité nationale et la continuité des services ont été pleinement garantis, contribuant au bon déroulement des activités économiques et au maintien de la sécurité publique dès les premiers jours de la nouvelle année lunaire.

