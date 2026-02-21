Hanoï mise sur l'industrie environnementale pour la croissance verte

Hanoï a dévoilé une feuille de route visant à faire de son industrie environnementale un pilier économique majeur, avec pour objectif de stimuler la croissance verte, de renforcer les capacités de traitement des déchets et d’accélérer la transition de la ville vers une économie circulaire.

Photo : VNA/CVN

Hanoï positionne son industrie environnementale comme un pilier central de la croissance verte et du développement durable, conformément à un nouveau plan mettant en œuvre le Programme de développement de l’industrie environnementale du Vietnam pour la période 2025-2030.

Selon ce plan, publié par le Comité populaire municipal, la capitale ambitionne de faire de l’industrie environnementale un secteur économique majeur d’ici 2030, capable de répondre aux besoins fondamentaux en matière de protection de l’environnement et de s’intégrer progressivement aux chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales des technologies, équipements, produits et services environnementaux.

La ville prévoit également de s’orienter vers l’exportation de produits compétitifs.

Cette stratégie associe le développement de l’industrie environnementale à l’innovation, à l’adoption de technologies modernes et à la transformation numérique. Les autorités attendent de ce secteur qu’il pilote la transition écologique, soutienne l’économie circulaire, améliore l’efficacité des ressources, réduise les émissions de gaz à effet de serre et s’attaque aux problèmes environnementaux urgents dans toute la capitale.

Afin d’attirer les investissements, Hanoï créera un environnement favorable à la participation des organisations et des particuliers, tant nationaux qu’étrangers, au développement du secteur.

Photo : congnghiepmoitruong.vn

Parmi les priorités figurent le développement de technologies de traitement et de recyclage des déchets, d’analyse et de surveillance environnementales, de lutte contre la pollution et de restauration de l’environnement, adaptées aux besoins spécifiques de la capitale.

D’ici 2030, Hanoï ambitionne de satisfaire environ 70 à 80% de la demande en équipements de traitement des eaux usées et des gaz d’échappement ; 50 à 60% en équipements de collecte, de transport et de tri des déchets ; et 60 à 70% en équipements de tri et de recyclage des déchets solides. La ville développera également progressivement des technologies et des équipements de production d’énergie à partir des déchets.

Le plan met également l’accent sur le développement des services de l’industrie environnementale et la création d’entreprises capables d’exploiter des stations d’épuration et des installations de traitement des déchets solides, dangereux et des gaz d’échappement. Ces entreprises devraient répondre aux besoins de base en matière de traitement des déchets urbains et industriels tout en contribuant à la restauration des zones polluées.

Pour atteindre ces objectifs, Hanoï déploiera un ensemble complet de mesures, comprenant l’amélioration des politiques et des mécanismes, le développement du marché de l’industrie environnementale, la promotion de la recherche scientifique, de l’innovation et de la transformation numérique, la formation de travailleurs qualifiés et le renforcement de la communication publique afin de sensibiliser le public à l’importance du secteur.

Le Service municipal de l’industrie et du commerce a été chargé de piloter la mise en œuvre de ces mesures en coordination avec les départements, agences et autorités locales concernés.

VNA/CVN